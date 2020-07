Así es como se puede dañar el corazón de los sobrevivientes a la COVID

(NOTICIAS YA).-La enfermedad causada por el nuevo coronavirus puede dañar otros órganos del cuerpo, incluido el corazón, revelaron dos nuevos estudios publicados en la revista JAMA Cardiology este lunes.

Desde que comenzó la pandemia, surgieron pruebas que demuestran que el covid-19 puede dañar más que los pulmones.

Dichos estudios brindan más información sobre cómo el virus puede tener un impacto prolongado sobre la salud del corazón en aquellos que se han recuperado de la enfermedad y pueden haber causado una infección cardíaca en aquellos que murieron.

“Hace unos meses que entendemos que el covid-19 no es solo una infección respiratoria sino una infección multisistémica”, dijo la cardióloga Dra. Nieca Goldberg, directora médica del Programa del Corazón de la Mujer de la NYU y asesora principal para la estrategia de salud de la mujer en NYU Langone Health en Nueva York, que no participó en ninguno de los estudios.

“Hay una respuesta inflamatoria aguda, aumento de la coagulación sanguínea y afectación cardíaca. Y la afectación cardíaca puede deberse a la afectación directa del músculo cardíaco por la infección y su respuesta inflamatoria. Podría deberse a la formación de coágulos sanguíneos, causando una obstrucción de las arterias”, dijo Goldberg.

“A veces las personas tienen frecuencias cardíacas muy rápidas que pueden, con el tiempo, debilitar el músculo cardíaco, reducir la función del músculo cardíaco. Por lo tanto, durante esta infección, existen múltiples formas en que puede afectar al corazón”.

Inflamación del corazón

Uno de los estudios de JAMA Cardiology encontró que, entre 100 adultos que se recuperaron recientemente del covid, el 78% mostró algún tipo de compromiso cardíaco en las imágenes de resonancia magnética y el 60% tenía inflamación continua en el corazón.

El estudio incluyó pacientes de 45 a 53 años que eran del Registro de Covid-19 del Hospital Universitario de Frankfurt en Alemania. Fueron reclutados para el estudio entre abril y junio. La mayoría de los pacientes, 67, se recuperaron en casa, y la gravedad de su enfermedad varió de ser asintomáticos a tener síntomas moderados.

Los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética cardíaca, análisis de sangre y biopsia de tejido cardíaco. Esos datos se compararon con un grupo de 50 voluntarios sanos y 57 voluntarios con algunas condiciones de salud subyacentes o factores de riesgo.

Los datos de resonancia magnética revelaron que las personas infectadas con coronavirus tenían algún tipo de compromiso cardíaco, independientemente de las condiciones preexistentes, la gravedad o el curso de su infección, el tiempo desde su diagnóstico original o la presencia de síntomas específicos relacionados con el corazón.

La anormalidad más común relacionada con el corazón en los pacientes con covid-19 fue la inflamación del miocardio o la inflamación anormal del músculo cardíaco, que puede debilitarlo.

Este tipo de inflamación, también llamada miocarditis, generalmente es causada por una infección viral, dijo Goldberg, y agregó que los resultados de este estudio no la sorprendieron.

“Lo que dicen en este estudio es que se puede identificar la afectación del miocardio o del corazón mediante resonancia magnética”, dijo Goldberg.

El estudio tiene algunas limitaciones. Se necesita más investigación para determinar si emergerían hallazgos similares entre un grupo más grande de pacientes, aquellos menores de 18 años y aquellos que actualmente luchan contra la infección por coronavirus en lugar de simplemente recuperarse de ella.

“Estos hallazgos indican la necesidad de una investigación continua de las consecuencias cardiovasculares a largo plazo del covid-19”, escribieron los investigadores.

‘Esta infección no sigue un camino’

En el otro estudio de JAMA Cardiology, un análisis de autopsias encontró que se podía identificar el coronavirus en el tejido cardíaco de pacientes con covid-19 que murieron.

El estudio incluyó datos de 39 casos de autopsias de Alemania entre el 8 y el 18 de abril. Los pacientes, de entre 78 y 89 años, dieron positivo para covid-19 y los investigadores analizaron el tejido cardíaco de sus autopsias.

Los investigadores encontraron que 16 de los pacientes tenían virus en el tejido del corazón, pero no mostraban signos de inflamación repentina inusual en el corazón o miocarditis. No está claro qué significa esto, dijeron los investigadores.

La muestra de casos de autopsia fue pequeña y la “edad avanzada de los pacientes podría haber influido en los resultados”, escribieron los investigadores. Se necesita más investigación sobre si surgirían hallazgos similares entre un grupo más joven de pacientes.

“Creo que ambos estudios son importantes”, dijo Goldberg.

“Uno más o menos muestra que la resonancia magnética puede ayudar a diagnosticar la lesión del miocardio que ocurre debido a covid y se confirmó en la biopsia”, dijo. “El estudio de autopsia nos mostró algo más que es interesante: que puedes tener presencia viral pero no el proceso inflamatorio agudo. Por lo tanto, esta infección no sigue un camino”.

‘Un rompecabezas cada vez más complejo’

Ambos estudios “se suman a un rompecabezas cada vez más complejo” cuando se trata del nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2, dijo el Dr. Dave Montgomery, cardiólogo fundador de la Clínica PREVEN en Sandy Springs, Georgia, en un correo electrónico el martes.

“En conjunto, los estudios respaldan que el SARS-CoV-2 no tiene que causar miocarditis clínica para encontrar el virus en grandes cantidades y la respuesta inflamatoria en el tejido miocárdico. En otras palabras, uno puede tener o no síntomas cardíacos leves que causarían daño”, dijo Montgomery, que no participó en los estudios.

“Los virus en general tienen una forma de llegar a órganos que están bastante alejados del sitio original de infección. El SARS-CoV-2 no es diferente en este sentido”, dijo. “Lo que es diferente es que este virus parece afectar preferentemente las células cardíacas y las células circundantes. Estos estudios sugieren que el corazón puede infectarse sin signos claros. Personalmente, en mi práctica, hemos visto signos similares de inflamación, incluidos los derrames pericárdicos” o líquido alrededor del saco del corazón.

La Dra. Clyde Yancy de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y el Dr. Gregg Fonarow de la Universidad de California, Los Ángeles, fueron coautores de un editorial que acompañó los dos nuevos estudios en la revista JAMA Cardiology el lunes.

“Vemos que la trama se agrava y nos inclinamos a plantear una nueva y muy evidente preocupación de que la miocardiopatía y la insuficiencia cardíaca relacionadas con covid-19 puedan evolucionar potencialmente a medida que la historia natural de esta infección se aclare”, escribieron Yancy y Fonarow en el editorial.

“Deseamos no generar ansiedad adicional, sino más bien incitar a otros investigadores a examinar cuidadosamente los datos existentes y recolectar prospectivamente nuevos datos en otras poblaciones para confirmar o refutar estos hallazgos”, escribieron.

*Con información de CNN en español.