(NOTICIAS YA).-

Se pronostica una ola de calor en estos próximos días en donde las temperaturas podrían exceder los 120 grados en el Valle de Coachella por lo que los centros frescos serán un alivio para los indigentes y las personas que no cuentan con aire acondicionado en casa.

“Tenemos varios que están abiertos especialmente durante la tarde cuando el calorcito está muy fuerte. ahorita en la ciudad cathedral city tenemos un centro que apenas se abrió la semana pasada”, dijo Olga Sanchez, directora de programas de Community Action Partnership.

Este centro fresco se encuentra por las calles Palm Canyon Dr. y Cree Road, operando los 7 días de la semana de 4:00 pm a 7:00 am.

“Este centro se tiene que mantener limpio, nosotros les damos todos los desinfectantes a la agencia y también les damos varios útiles que pueden usar para que ayuden a las personas a que ellos se mantengan socialmente distantes”, agregó Sanchez.

Las primeras 35 personas serán aceptadas y será necesario bañarse antes de entrar y ser sometidos a una revisión para asegurarse que no presenten síntomas relacionados con el coronavirus.

“En todas las preguntas tienen que contestar “no” si tiene algún síntoma entonces ellos les dan un número de teléfono para que puedan hablar con una enfermera y ser revisados más profundo”, dijo Sanchez.

Cada persona recibirá una cama, comida, un lugar en donde guardar sus pertenencias y además de tener la opción de recibir un cambio de ropa. Al igual la ciudad de Palm Springs cuenta con un centro que permanece abierto toda la noche.

Centros frescos en el Valle de Coachella:

Coachella Senior Center 1540 7th St. Coachella 92236

Lunes – Viernes 11:00 AM – 2:00 PM

The Cathedral City Cool Center 67491 E Palm Canyon Dr. Cathedral City 92234

Lunes – Domingo 4:00 PM – 7:00 AM

Coachella Valley Rescue Mission 84110 Manila St. Indio 92201

Lunes – Domingo 8:00 AM – 5:00 PM

Martha’s Village & Kitchen 83791 Date Ave Indio 92201

Lunes – Domingo 9:00 AM – 4:30 PM

The Palm Springs Cool Center 1555 E Alejo Rd Palm Springs 92262

Lunes – Domingo 3:00 PM – 7:00 AM

Well in the Desert 441 S. Calle Encilia Palm Springs 92262

Lunes – Domingo 7:30 AM – 6:00 PM