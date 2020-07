Iglesias desafían al gobierno de California y realizan eventos masivos

(NOTICIAS YA).- Miles de fieles, principalmente cristianos, continúan llevando a cabo servicios religiosos con cantos en California, desafiando las normas del gobernador Gavin Newsom.

De acuerdo con Fox News, aunque fue un evento al aire libre, más de 5 mil personas se reunieron en la playa en San Diego para un evento de alabanza este domingo.

La celebración fue parte de “Let Us Worship” (“déjennos adorar), eventos organizados por el pastor Sean Feucht y su organización “Hold the Line”.

Luego de que Newsom prohibiera a principios de julio cantar en las iglesias y aumentara las restricciones a eventos en interiores para reducir los contagios de coronavirus, Feucht emprendió dicha gira en California, realizando eventos religiosos masivos en compañía de líderes y pastores locales.

En el ayuntamiento de Fresno, por ejemplo, cientos se dieron cita el sábado para orar y realizar bautismos, mismo que hizo Feucht en la playa de San Diego a su propio hijo, Ezra.

“Amamos a Jesús y queremos adorarlo y no hay nada que vaya a frenarnos”, dijo al respecto Vanessa Kelly, una de las asistentes, al Fresno Bee.

Asimismo, la alcaldesa republicana de Bakersfield, Karen Goh, y la senadora Shannon Grove encabezaron una oración multitudinaria en un parque en el centro de la ciudad.

Así como los mencionados anteriormente, Feucht ha realizado eventos masivos en sitios públicos como el puente Golden Gate de San Francisco, pero hay otros que desafían todavía más a la autoridad llevando a cabo reuniones bajo techo.

Uno de ellos fue el pastor John MacArthur, quien lideró servicios repletos en la iglesia Grace Community en Sun Valley, California, el domingo.

“Comprendemos que el mundo no entiende la importancia de la iglesia. El mundo no entiende que no solo es esencial, sino es la única esperanza de vida eterna para los pecadores condenados”, dijo al respecto el religioso, quien tiene 50 años al frente de la congregación.

Asimismo, varias iglesias lideradas por el pastor Che Ahn interpusieron una demanda contra la prohibición del gobernador Newsom de cantar dentro de iglesias.

