‘Sean responsables cuando se divierten’: promotor del polémico jaripeo

(NOTICIAS YA).-

Aunque Mario Madrigal, vocalista de la banda la Zenda Norteña dice que ‘soy defensor de que no debemos andar aportando para que el virus se siga desparramando’

Luego de haber promovido el concierto en el condado Weld, en donde más de dos mil personas participaron sin mascaras cubrebocas y sin el más mínimo distanciamiento social, argumenta las dificultades económicas que han tenido debido a la pandemia.

‘Tenemos cuatro meses sin poder trabajar, con cero ayuda del gobierno’

Y aunque el Covid -19 casi le arrebata a sus seres más queridos

Asegura que no siente culpa por promover este tipo de eventos que pueden ser un foco de propagación del virus.

‘No, yo no me siento responsable, a mí que no me culpen’