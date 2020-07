Uso de cubrebocas por coronavirus no será obligatorio en México

(NOTICIAS YA).- Pese a que México registra más de 400 mil contagios de coronavirus, el uso de cubrebocas no será una medida obligatoria en el país, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel.

El funcionario público destacó que no es enemigo del cubrebocas, pero explicó que solo es un complemento en las medidas de prevención en la pandemia y “no es una barrera suficientemente eficaz”.

LEE: Lo que debe saber sobre el uso obligatorio del cubrebocas

“Usen su cubrebocas, es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, con agua y jabón, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas”, expuso en López-Gattel en conferencia de prensa.

Lavarse las manos, guardar distancia física y el uso de cubrebocas en lugares públicos, son medidas que en conjunto nos protegen de la pandemia y ayudan a disminuir los contagios.

El subsecretario destacó que en el Gobierno de México no hay oposición al uso del cubrebocas, pero no será obligatorio porque consideran que “la sociedad está formada de personas maduras, de personas conscientes, que pueden tomar decisiones favorables no solo a su propia salud, sino a la salud de otras personas”.

LEE: Así es como el cubrebocas de tela se vuelve realmente efectivo, revelan

Ante la controversia de las mascarillas faciales, el funcionario detalló que se trata de una medida de protección para otros y no para uno mismo, porque no es una barrera protectora contra el virus.

“El cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado. No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2”, dijo el subsecretario.

Aunque insistió en que no evita los contagios, el funcionario recomendó a la población utilizarlo en espacios públicos cerrados y que dificulten procurar la sana distancia.

LEE: La lista de tiendas que ahora exigen cubrebocas para poder ingresar

Las autoridades de salud del país han infromado que hasta este 28 de julio se contabilizaban en México 44 mil 876 muertos por COVID-19 Y 402 mil 697 casos confirmados.

VIDEO RELACIONADO: