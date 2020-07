VIDEO: Esta es la cuestionable doctora que apoya Donald Trump

(NOTICIAS YA).- ¿Quién es Stella Immanuel, la doctora a quien Trump no deja de elogiar?

El presidente retuiteó en días pasados un video donde un grupo de presuntos médicos, entre ellos Immanuel, aseguraba que la hidroxicloroquina era la solución contra el coronavirus, más que los tapabocas.

Dicha sustancia ha sido señalada por autoridades y expertos de todo el mundo, pues aseguran que no ofrece beneficios a los enfermos de COVID-19 y además tiene efectos negativos.

“Este virus tiene una cura, se llama hidroxicloroquina, zinc y Zithromax”, dice Immanuel en el video, el cual ya fue eliminado de las principales redes sociales tras obtener millones de vistas.

“Sé que la gente quiere hablar de las máscaras. Hola, no necesitas máscaras, hay una cura”, añadió en la grabación.

El presidente Donald Trump ha defendido enérgicamente el manejo del coronavirus por parte de su administración, pero una serie de preguntas de Kaitlan Collins de CNN sobre la doctora lo molestó, por lo que terminó abruptamente su rueda de prensa.

“Señor presidente, la mujer que usted dijo es una gran doctora dijo que las máscaras no funcionan y que existe una cura para la COVID-19, lo cual los expertos en salud dicen que no es cierto. También grabó videos que dicen que los médicos fabrican medicamentos con ADN de extraterrestres y que están tratando de crear una vacuna para no ser religioso”, cuestionó Collins, quien llamó a los datos de la doctora “información errónea”.

“No sé de qué país proviene, pero dijo que ha tenido un éxito tremendo con cientos de pacientes diferentes. Y pensé que su voz era una voz importante, pero no sé nada de ella”, respondió Trump.

Collins luego destacó que Immanuel desestimó el uso de máscaras faciales, algo que el propio presidente defendió la semana pasada aunque no lo lleva a la práctica, tras lo cual el presidente se alejó del podio. El miércoles continuó, diciendo que estaba “muy impresionado” por Immanuel.

En su sitio web y en sermones publicados en YouTube, la doctora del Rehoboth Medical Center en Houston ha afirmado, entre otras cosas, que el sexo con espíritus “es responsable de problemas ginecológicos, abortos involuntarios e impotencia”.

“Muchas mujeres sufren de sexo astral regularmente. El sexo astral es la capacidad de proyectar al hombre espiritual de uno en el cuerpo de la víctima y tener relaciones sexuales con él”, afirmó una vez en un sermón la también fundadora de la iglesia Fire Power Ministries.

En su página de Facebook, Immanuel dice que nació en Camerún. Esta recibió su título de médico de una universidad en Nigeria en 1990, según la base de datos de la Junta Médica de Texas, y se describe a sí misma como “el hacha de batalla de Dios y su arma de guerra”.

