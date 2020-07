Conoce al ejemplar padre que salvó a su hijo durante el huracán María

(NOTICIAS YA).- Con la prevista llegada de la tormenta tropical “Isaías” al estado de la Florida para este fin de semana, la comunidad puertorriqueña de nuestra entidad, que vivió el golpe del huracán “María” en Puerto Rico en septiembre de 2017, se encuentra consternada al temer por una segunda experiencia de esa magnitud.

Isaías puede convertirse en huracán mañana viernes

Uno de las víctimas de este fenómeno natural fue Gilberto Pérez, un padre soltero, que ha criado y cuidado con su vida a su pequeño hijo Elías, quien tiene una condición de salud especial que amerita de su atención total para vivir. Ambos, sobrevivieron a los embates del huracán María en Puerto Rico y hoy se encuentran viviendo en el estado de la Florida.

Elías, de 11 años, quien nació prematuro, debe usar un ventilador para su respiración y su padre salvó su vida cuando se encontraban viviendo en Puerto Rico, en medio del devastador ciclón tropical de categoría 5, “María”, quedándose sin energía eléctrica. Fue allí cuando Gilberto pasó más de 16 horas suministrándole oxígeno de forma manual para mantenerlo con vida, mientras su casa estaba inundada por los efectos del huracán.

Sólo un amor tan grande como el de Gilberto, quien en este caso ha sido madre y padre, pudo lograr salvar la vida de su pequeño e indefenso hijo, quien además de depender de cuidados especiales, debió vivir la terrible experiencia del fenómeno natural, siendo trasladado a un refugio y posteriormente movilizados por el gobierno hacia los Estados Unidos.

Foto: Elías Pérez

No obstante, hoy día viviendo en Kissimmee, después de casi 3 años de esta lección de vida, tras la fuerza de la naturaleza y sobre todo de su amor, Gilberto hace un llamado a las personas a no temer sobre la aproximación de la tormenta tropical “Isaías”, ya que debido a su experiencia, aconseja a las familias a estar preparadas, para tener conocimiento sobre qué hacer o qué no hacer ante una situación como ésta.

Cómo prepararte ante un huracán en tiempos de COVID-19

Andreína Rosal nos presenta su historia:

Huracanes y COVID-19: cómo prepararse para un desastre natural