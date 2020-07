Más voces hispanas para trazar casos de coronavirus

(NOTICIAS YA).-

Activistas latinos hacen un llamado a la agencia de la salud del condado para que contrate a más hispanos para que ayuden a trazar los contactos de un contagiado ya que más del 60% de los casos positivos de coronavirus son latinos.

Con el aumento de casos positivos de coronavirus, la agencia de la salud del condado se vio obligada a contratar a personal para trazar puntos de contacto de alguien enfermo de coronavirus.

“Ya fallecieron 244 latinos y es muy tarde para ellos, ojala no sea muy tarde para los 13,000 latinos que están contagiados,” dijo Martín Arias, representante de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de San Diego. “Yo creo que aun estamos a tiempo pero tenemos que actuar ya.”

Según cifras de la agencia de la salud, el 70% de las investigaciones se hacen en inglés. En cuanto a las 565 contrataciones nuevas, solo 77 de ellos hablan español. Y así es el desglose por raza: el 47% son anglosajones, 25% son latinos, 15% asiáticos y el 10% afroamericanos. Algo que líderes latinos dicen que no concuerda con las cifras de contagios ya que el 61% de los contagiados son latinos.

“Y si alguien que no habla español les llama, les empiezan a hacer preguntas muy personales que no van a querer responder,” agregó Arias.

Como alguien que padeció y sobrevivió a la covid-19, Kelvin Barrios asegura que falta confianza en las autoridades.

“Que tengan a personas que puedan hablar pero que entiendan nuestras como son comunidades,” dijo Barrios. “Más que solo el espanol, que entiendan a nuestra cultura.”

¿Pero qué roles toman estos nuevos empleados del condado que en total son 614? Una vez que alguien se hace la prueba de coronavirus y resulta positiva se abre una investigación. Ahí intervienen 270 investigadores.

“Le van a hacer unas preguntas toda la información que le piden es confidencial, la meta del investigador es saber quién es tu contacto cercano,” explicó Barbara Jimenez, directora de operaciones de la Agencia de la Salud del Condado de San Diego.

Después esos datos se comparten con 232 trazadores de contactos que hacen un seguimiento con aquellos que estuvieron en contacto con el infectado por al menos 15 minutos.

“Lo que les dicen es que puede ser que necesiten hacerse la prueba porque pudieron ser expuestos a alguien que salió positivo,” dijo Jimenez.

En un esfuerzo por mitigar la propagación del virus entre latinos, el condado tiene convenios con SDSU y la organización South Bay Community Services para lanzar equipos de promotoras.

“A veces nuestra comunidad no le tiene confianza al gobierno y no están seguros que información dar,” añadió Jimenez. “La información es confidencial, no le vamos a pedir seguro social, estatus migratorio pero a veces necesitan de líderes y promotoras de la comunidad.”

Además de trazar contactos, la idea es que promotoras conecten a la comunidad con recursos.

“Asegurar que vayan a hacerse las pruebas, y luego que va a pasar si necesitan aislarse, si necesitan y no pueden en su casa, tenemos cuartos gratis,” dijo Jimenez.

El condado recibió 2,300 solicitudes para los puestos de investigadores y trazadores de contactos y ante la demanda tienen planeado contratar a otras 160 personas.