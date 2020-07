Nicole, hija de Julio César Chávez, debutará como actriz de Televisa

(NOTICIAS YA).- 30/Julio/2020

Nicole Chávez, la hija del boxeador mexicano Julio César Chávez, anunció que debutará como actriz en una novela de Televisa; a pesar de que inicialmente su padre se opuso a esta carrera.

“Mis papás me pidieron la prepa terminada para poder estudiar actuación. La hice y cuando dije: Hasta aquí, me insistían, me decían que era un ambiente muy pesado, que mejor estudiara un carrera”, dijo Nicole a Excélsior en 2019.

La hija del boxeador dijo que estudió un semestre de Comunicación, pero después pidió a sus padres apoyo para cumplir su verdadero sueño. “Mi papá lo entendió, sólo que él quiere que esté bien preparada para comenzar de manera profesional”.

A través de Instagram, Nicole anunció su próximo proyecto. “Quiero compartir con todos ustedes la alegría que siento de poder empezar a trabajar en mi primer novela”, escribió, agradeciendo a Juan Osorio por la oportunidad.

“Me da mucha emoción que mi primer proyecto sea con un productor de su nivel […] No tengo duda que será un proyecto increíble y les encantará”, escribió Nicole, agradeciendo a sus padres por el apoyo.

La telenovela, titulada “¿Qué le pasa a mi familia?”, tendrá las participaciones de actores como Rafael Inclán y Diana Bracho. Aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

La noticia también fue compartida por la cuenta oficial de Julio César Chávez, con una fotografía de la imagen promocional. “Felicidades (Nicole) por tu nueva aventura. Gracias a (Juan Osorio)”, escribió el boxeador.

