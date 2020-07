Filtran presunto audio de Laura Bozzo donde insulta a México

View this post on Instagram

LAURA BOZZO MALDICE A MÉXICO: “QUIERO LARGARME DE ESTE P#TO PAÍS Y DE PASO LE DICE A LA PERIODISTA MARÍA CELESTE ARRARAS “PUTIT@” MÉXICO ASÍ NOS PAGA LA SEÑORITA LAURA EL ACOGERLA Y DARLE LA CIUDADANÍA EN NUESTRO PAÍS. #laurabozzo #chismenolike @elisaberistain @javierceriani