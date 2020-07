La parte del cuerpo que deberías lavar para evitar al COVID y más virus

(NOTICIAS YA).-Hay un método de prevención eficaz para los virus, que no se está haciendo, advierten expertos.

Si bien se ha repetido que las medidas eficaces para prevenir la propagación de virus incluyen el uso de un cubrebocas, el distanciamiento social y la higiene de manos, según médicos, hay otro ritual simple del que no se ha hablado mucho.

El Dr. Lon Jones, DO, médico deTexas, explica que lavarse la nariz efectivamente puede mantenerte saludable y menos expuesto al virus, si se hace junto con las otras medidas, de acuerdo con información de Eat This, Not That!

¿Por qué los médicos quieren que te laves la nariz? Jones explica que, al apoyar nuestras defensas nasales, los virus pueden eliminarse cuando su carga viral es más ligera y el virus aún se encuentra en los tejidos de las vías respiratorias superiores antes de que se haya propagado a los pulmones, añadió el medio de noticias.

“Los investigadores médicos de Carolina del Norte muestran que el virus detrás de la pandemia actual se pica primero en la nariz y argumenta por tratarlo allí”, explicó en entrevista con el sitio web.

“Las irrigaciones de solución salina nasal a menudo se utilizan para eliminar los alérgenos y la mucosidad. Se asocian con una mejoría sintomática en pacientes con trastornos nasales y sinusales. Sin embargo, no hay evidencia definitiva de que las irrigaciones nasales protejan al usuario contra la infección por COVID-19″, dijo R. Peter Manes, MD, FACS, un rinólogo de Yale Medicine y cirujano a ETNT Health.

El Dr. Jones explica que las infecciones de las vías respiratorias superiores en los oídos (niños) y los senos paranasales (adultos), así como las alergias y el asma han aumentado desde mediados de la década de 1960.

Esto puede atribuirse a dos factores que afectan la disponibilidad de agua en la nariz:

El primero es que la calefacción central y el aire acondicionado se convirtieron en estándar y ambos redujeron el agua en el aire disponible para nuestras narices. El segundo es que las píldoras para el resfriado se pusieron a la venta en el mostrador que cierran los grifos para que el agua salga del cuerpo y bloquean la histamina que desencadena el lavado de respaldo, “esa es una defensa que todos tenemos para tratar de lavar los contaminantes la nariz.”

¿Cómo lavarse la nariz?

“La olla Neti es la forma más antigua”, dice el Dr. Jones,

aunque recomienda un aerosol de xilitol, que lo encuentra menos dañino.

La FDA recomienda que usar estos tipos de agua:

Agua destilada o estéril.

Agua del grifo hervida durante 3 a 5 minutos y enfriada.

El agua pasó a través de un filtro diseñado para atrapar organismos potencialmente infecciosos”.

Es importante mencionar que este método forma parte de las medidas para protegerse contra el nuevo coronavirus, incluidos: Usar cubrebocas, practicar el distanciamiento social, lavarse las manos, desinfectar superficies y hacerse la prueba ante los síntomas que indiquen COVID.