Se acaba la ayuda de 600 dólares por desempleo

(NOTICIAS YA).-Millones de personas en Estados Unidos se encuentran en un estado de ansiedad tras dramática noticia económica que afecta a gran parte de los ciudadanos.

Aliria Bello, residente de Centennial, comentó: “Me estoy mudando porque no puedo cubrir los gastos de alquiler porque no solamente yo fui perjudicada a consecuencia de esta pandemia, si no todos los miembros de esta familia”.

Dicha situación ha llevado a las personas a estados de “Ansiedad, inseguridad, e incertidumbre”, apuntó Aliria.

Asímismo, la situación afecta a muchas personas, como a este joven obrero de 23 años quien lamentablemente quedó desempleado. Para él, no poder cobrar los 600 dólares semanales, pone en riesgo su compromiso de mantener a sus dos hermanos pequeños.

Oscar Ornelas, residente de Greeley, dijo: “Pos, esos los uso para pues, si lo que viene siendo la renta, mandando, bills, y todo eso”.

Según récords oficiales, más de 600 mil personas han solicitado el beneficio de desempleo desde mitad del mes de marzo en Colorado.

El gobierno regional no propone solvencia a este inconveniente, puesto que, las arcas públicas también se están quedando sin fondos suficientes.

El gobernador de Colorado envió una carta de socorro a la delegación de congresistas de Colorado para que intercedan con el gobierno federal y obtener más fondos económicos que permitan recuperar el estado y ayudar a todo los residentes impactados por la pandemia.

Las personas en Denver que se vean afectadas por esta situación pueden llamr al 311 y luego marcar el 2 para atención en español. En el condado de Jefferson, el número a llamar es el 720-507-7079.

Mientras tanto en Washington, los ciudadanos piden solvencia al problema económico y dejar a un lado la política para otorgar la ayuda necesaria, adjunto a ellos, republicanos y demócratas continúan negociado para aprobar un segundo paquete de estímulo económico.