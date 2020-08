Senadora de TN es acusada de robar $600 mil para su boda y divorcio

(NOTICIAS YA).- 31/Julio/2020

La senadora de Tennessee, Katrina Robinson, fue acusada de robar $600,000 de fondos federales para pagar por su estilo de vida, incluyendo su boda, divorcio, un viaje a Jamaica y hasta un automóvil.

Robinson presuntamente robó los fondos federales que le fueron otorgados a The Healthcare Institute, una compañía que ella dirigía, entre 2015 y 2019; reportó The New York Post. Robinson está acusada de robo, malversación y fraude electrónico.

Además de los gastos de la boda, la senadora demócrata está acusada de usar el dinero para pagar por su luna de miel, cuotas legales de su divorcio, un Jeep Renegade, renovaciones en su casa, ropa y más; según investigadores federales.

Janika White, la abogada de Robinson, dijo que los cargos son amplios y extralimitados. “A veces criminalizamos actividad que pudo no haber tenido intención criminal”.

El Comité Democrático del Senado emitió una declaración con respecto al caso. “Es claro que el trabajo de la senadora Robinson en la legislatura estatal en nombre de sus constituyentes no está en cuestión hoy”.

“Igual que cualquier otro estadounidense, la senadora Robinson merece la presunción de inocencia y el debido proceso bajo la ley”, dijo el comité. “Su caso debe ser resuelto por una corte de la ley, no por la corte de la opinión pública”.

