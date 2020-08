Florinda Meza critica la decisión de sacar a ‘Chespirito’ del aire

(NOTICIAS YA).- 2/Agosto/2020

La actriz y productora mexicana Florinda Meza se pronunció en contra de la decisión que tomó Televisa de sacar del aire las repeticiones de los programas de ‘Chespirito’; los cuales protagonizó junto con su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños.

Los comentarios llegan luego de que el sábado, Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de Gómez Bolaños, anunció que ‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’ y ‘Chespirito’ abandonarían la televisión de forma definitiva.

Meza, conocida por sus personajes como ‘Doña Florinda’, tomó Twitter para expresar su descontento con la televisora que ha sido el hogar de los icónicos programas durante décadas.

“Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió Meza.

Meza aseguró que la decisión es “poco inteligente” debido a la popularidad de los programas. “Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran”.

“Nunca pensé que esto me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡Qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: Al público”.

La actriz también compartió una fotografía de la tumba de su esposo y dijo que aunque “ejecutivos sin visión lo quieren borrar”, el legado de su esposo “en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca”.

