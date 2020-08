Cierre de la Avenida Tercera en Chula Vista durante el mes de agosto

(NOTICIAS YA).- Todos los domingos durante el mes de agosto la avenida tercera cerrará desde la Calle E hasta la Calle Center convirtiéndose en un mercado sin el peligro vial.

“Vimos a familias desde temprano, desde que abrimos al mediodía hasta las 8 de la noche, sobre todo cuando baja el sol,” dijo Dalila Parker, dueña de la cervecería “Chula Vista Brewery.”

“Están todos los niños con sus bicicletas, un ambiente muy bonito.”

Algo beneficia sobre todo a restaurantes y cervecerías que no pueden recibir a clientes dentro de sus instalaciones. En el caso de la cervecería “Chula Vista Brewery,” es lo que les permite sobrevivir a la pandemia.

“El apoyo de que aparte de que tenemos tantas reglas, una capacidad reducida que nos ha afectado mucho la pandemia,” explicó Parker. “Podemos todavía ofrecer nuestros servicios nuestros productos, a la vez asociar con nuestros clientes que los extrañamos mucho.”

El 14 de julio, el cabildo de la ciudad de chula vista aprobó el cierre de la Avenida Tercera para fortalecer la economía local. En un comunicado, la alcaldesa Mary Salas dijo que le daba gusto promover este proyecto porque es un recordatorio de que negocios en chula vista están abiertos al público.

En el caso de Luz Maria González, dueña de la sastrería “Antonio’s,” el flujo peatonal durante los domingos le ayudan a darse a conocer.

“No me afecta en lo personal,creo que tenemos el derecho de seguir manteniendo nuestros negocios abiertos,” dijo González. “Yo trabajo de lunes a sábado y no me afecta en lo más mínimo.”

Sin embargo, aunque el cierre ofrece oportunidades también implica retos. sobre todo para los salones de fiesta.

“Definitivamente somos de una fase última que no nos permiten abrir pero tampoco nos permiten recibir a los clientes que pudieran venir,” dijo Laura Hidalgo, dueña del salon “Just Java Hall.”

Aunque los eventos sociales están prohibidos, dueños de salones eventos batallan con la falta de estacionamiento.

“Ellos fueron autorizados por la ciudad de invadir los estacionamientos,” explicó Hidalgo. “A nosotros nos afecta porque nuestros clientes que quieren venir no encuentran manera de llegar.”

Además, sienten que hasta ahora, no los están tomando en cuenta ni para una reapertura modificada.

“No se me hace justo que ayuden a ciertas partes de la Calle Tercera, no solo los salones también los estilistas, las personas que rentan, los otros negocios que están cerrados y estemos sacrificando nuestro estacionamientos para nuestros clientes mientras que los restaurantes acaparan todo el espacio,” agregó Fernando de la Cruz, dueño del salon para eventos “Factory of Dreams.”

Este proyecto de cierres dominicales estará en pie durante el mes de agosto de 12 pm a 8 pm.