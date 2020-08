El peor asesinato contra mexicanos: Historia detrás del ataque

(NOTICIAS YA).- Sin duda este fue un ataque que afectó principalmente a nuestra comunidad mexicana.

“Consideramos que es un ataque de terrorismo, en este caso efectuado en territorio de estados unidos, pero terrorismo contra mexicanos,” Marcelo Ebrard canciller de México.

El 3 de agosto del 2019 no solo marcó la historia de Estados Unidos por haberse perpetrado uno de los tiroteos más mortales del país en la ciudad de El Paso, Texas, pero también es la primera vez en la historia de México que se realiza un acto de terrorismo en contra de connacionales mexicanos en territorio estadounidense.

El culpable, Patrick Crusius de entonces 21 años, el cual horas antes de cometer esta masacre, manifestó su inconformidad por lo que llamó una invasión de hispanos en Texas.

Por lo que no se tentó el corazón y descargó su arma de alto poder matando a 23 personas, incluidos 8 mexicanos.

Para Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, quien por años ha defendido a la comunidad inmigrante, “este cobarde acto no es más que una consecuencia de la retórica del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.”

“Lo que vimos ahí es que quien había influido profundamente en la mente de este terrorista porque fue un acto de terrorismo racial fue el presidente Trump. Fue de su boca con sus palabras que influencio ese manifiesto.”

Y es que en una ciudad fronteriza como El Paso, Texas, con más del 80 por ciento de su población siendo hispana, esta masacre fue un duro golpe a la hermandad y solidaridad que siempre ha existido entre ambas naciones.

En palabras del canciller mexicano, la ley y el derecho internacional permiten que México participe no solo en representación de las víctimas, si no de acuerdo a su propia ley que establece estos crímenes raciales, como un ataque terrorista sin precedentes. “Presentaremos caso contra armas, participaremos en investigaciones y en el juicio por conducto de la fiscalía general de la república, se incluye o se hará una carpeta de investigación por terrorismo porque eso es lo que fue y no se descarta la petición de extradición si el fiscal general de México así lo decide.

A pesar del castigo que este hombre llegue a recibir, la conclusión para activistas proinmigrantes como García es que este acto terrorista contra mexicanos a un año después de cometerse, ha creado más miedo y más leyes anti-inmigrantes.

“Inmediatamente después el presidente Trump empezó promover leyes muy agresivas contra los mexicanos contra los inmigrantes. Empezaron a pasarse iniciativas como para quitar el daca a jóvenes soñadores, empezó a limitarse el ingreso a quienes pedían asilo. Es decir Trump no cambió, si no que se dobleteo en su discurso anti-inmigrante y lo que hizo es que la herida nunca ha sanado hasta el día de hoy.”

VIDEO: GERENTE DE WALMART REVIVE EL 3 DE AGOSTO: DÍA QUE TERMINÓ CON 23 MUERTOS