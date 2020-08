indigentes, Denver, personas sin hogar, coronavirus, virus,

(NOTICIAS YA).-Estos campamentos se han convertido en una bomba de tiempo para la salud pública y las autoridades continúan con los planes de eliminar los campamentos de personas sin hogar en Denver.

Ya se inició el desalojo por parte del personal de la alcaldía que logro la intervención del campamento ubicado en la escuela preparatoria Morey.

Shane Caroll, vecino afectado, apunta: “Ellos tenían que hacerlo, especialmente este campamento que está enfrente de esta escuela. Ya pronto comenzaran las clases con lo que sea la nueva normalidad, pero antes, estas personas se deben ir y limpiar todo este desastre”.

Ese sentimiento de reproche es lo que sienten gran parte de los vecinos tras visualizar dicha situación diariamente por estas personas que no conviven en un orden social. También, otras áreas de la ciudad han sido invadidas por estos individuos.

Otros se oponen a la medida que busca asegurar la salud pública, dicen autoridades ofíciales, estos lugares sin control sanitario son los que principalmente se pueden convertir en grandes focos de COVID-19, por dicha razón es que se han continuado ejecutando los desalojos.

Christian Jimenez, vocero de la alcaldía de Denver, comentó: “Tan solo la semana pasada en un operativo liderado por la patrulla estatal, logró desmontar uno de los campamentos más grandes ubicado frente al Capitolio, que generó controversia y enfrentamientos”.

Afirman de que estas personas tendrá hasta el día jueves para irse de allí, “por eso queremos darles todos los recursos y que sea una salida pacífica” dijo Christian.

Iván Alvarado, vocero de la Patrulla Estatal, dijo: “El motivo de este operativo es más que todo por salud. El lugar donde estaban acampando, estaba siendo infectado por ratas, estaba también infectado con heces fecales y había un olor bien fuerte de orina”.

Según un vocero de la informada local, dijo que al contrario al desalojo ejecutado en el parque Lincoln, en el que se realizó este lunes no habrá intervención de la policía, sólo estarán los oficiales presentes para resguardar el orden.

“Este tipo de personas no van a los refugios que tenemos, muchos en el área porque no les dejan prostituirse o hacer sus drogas. Se debe hacer algo para que no regresen aquí”. Concluyó Shane, vecino afectado.

Además, el gobierno municipal estará ofreciendo transportación gratuita para movilizar las pertenencias de las personas sin hora, e incluso, lugares para guardarlas sin costo.