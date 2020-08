Protestan ante el cierre de bares, hoteles y discotecas en Tijuana

(NOTICIAS YA).-Esta mañana se registró una marcha por el centro de Tijuana donde trabajadores de centros nocturnos de la llamada “zona norte”, reclamaron al gobierno estatal facilitar su operación.

Son trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y discotecas que decidieron salir hoy a las calles para pedir la reapertura de sus fuentes de empleo.

La reapertura de Baja California, está atada a la evolución de la pandemia en California.

“El agua y la luz, los biles no esperan, ya mi familia está desesperada porque no brindó ingresos a la casa, ya no sé cómo hacerle, y todos dependemos de ese trabajo.” Dijo Andrew Díaz, Empleado de un Bar.

Marcharon por la avenida revolución, desde la calle primera hasta la calle 1, lo hicieron vestidos de blanco, con cubre bocas y guardando distancia entre ellos.

Son alrededor de 10 mil personas que dependen de estos giros.

“Necesitamos reactivar la economía, ya más de 4 meses con los negocios cerrados. Estamos confiados que podemos seguir los protocolo, tal como los casinos, otros municipios que ya han abrieron.” Mencionó Agustín Lara, Capitán de Meseros.

Pero el semáforo en Baja California se mantiene en rojo, aun cuando a nivel nacional cambió a naranja y es que el gobierno está considerando también el número de contagios de California.

Mientras el semáforo está en rojo, solo permiten la apertura de negocios esenciales, esto deja fuera a los bares.

“Para mí sería irresponsable abrir los bares, más si tenemos contenido no eliminado, porque en cualquier momento, si nos descuidamos nos vuelve a brincar,” Dijo Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California.