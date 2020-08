Reaccionan ante abuso a vendedores ambulantes en Santa Cruz

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-La comunidad de Santa Cruz ha reaccionado ante el incidente ocurrido en un lugar turístico de la región donde se desató tremenda disputa entre comerciantes

Según se indica en la redes sociales la disputa ocurrio en el centro del Boardwalk de Santacruz. Versiones dicen propietarios de algunos restaurantes agredieron física y verbalmente a vendedores ambulantes diciéndoles inmigrantes ilegales

La hija de una de las vendedores ambulantes dice que un señor vino a alegar con su mamá a decirle cosas discriminatorias. Empujo a su madre, y después tiró los carritos de perros calientes al suelo.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde el sábado. Según dicen las versiones negociantes de la pizzería de la playa y el Falafel tumbaron los carrito de perros de la señora Linda. La empujaron y la llamaron ilegal; ella intentó defenderse

Residentes de Santa Cruz que observaron lo ocurrido dicen que no es la primera vez que esto ocurre en varias ocasiones han escupido sus carritos para que la comida no se venda.

El jefe de policía de Santa Cruz dice que realizaron una investigación de lo ocurrido y están recolectando pruebas.

Todo vendedor callejero debe tener un permiso y al parecer los vendedores tenían esos permisos, pero quizas no tenían autorización para distribuir comida porque el departamento de salud del condado debe emitir esos permisos. Sin embargo el jefe dice no tolerarán estas disputas.

No considera que sea un crimen de odio por qué tendría que ser el odio la razón principal de la pelea.

El director ejecutivo de Puentes de la Comunidad denuncia estos hechos diciendo que es una situación bastante triste y no entiende porque las personas deben preguntar sobre el estatus legal de los residentes para discriminarlos.

Él dice que el condado de Santa Cruz no es un lugar para tener esta clase de incidentes; cada quien merece respeto y oportunidades.

Por ahora se ha establecido una cuenta GoFundme para ayudar a la dueña de los carritos a recuperar sus pérdidas.