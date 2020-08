USDA identifica las misteriosas semillas enviadas por correo

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Estados Unidos han comenzado a identificar las semillas que personas a lo largo del país recibieron por correo desde China, sin solicitarlas.

Hasta el momento, 14 especies diferentes han sido identificadas, incluyendo plantas, hierbas y vegetales, indicó Osama El-Lissy, del Servicio de Inspección de la Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

“Hemos identificado 14 especies diferentes de semillas, incluyendo mostaza, col, campanillas y algunas hierbas como menta, salvia, romero, lavanda, y otras semillas como jamaica y rosas. Este es solo un subgrupo de las muestras que hemos recolectado hasta el momento”, indicó el funcionario.

A cualquiera que haya recibido semillas no solicitadas se le exhorta a no plantarlas y avisar a las autoridades locales, de acuerdo con el sitio Today.

Las autoridades en todos los estados del país emitieron recientemente advertencias por estos sospechosos envíos procedentes de China, los cuales contenían semillas u otros objetos de poco peso y valor. Algunos indicaban falsamente que contenían joyería.

Aunque no se ha confirmado, las autoridades creen que se trata de un tipo de estafa conocido como “brushing”, en el que vendedores envían artículos no solicitados y luego publican reseñas falsas haciéndose pasar por el cliente.

“La USDA actualmente colecta paquetes de semillas por parte de los destinatarios y probará su contenido para determinar si contiene algo que pueda ser una preocupación para la agricultura estadounidense o el ambiente”, explicó la agencia.

