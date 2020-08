Docentes enviados a cuarentena tras resultar uno con COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este lunes, los profesores del condado Manatee regresaron a las escuelas públicas, como parte de los preparativos para el nuevo año escolar 2020-2021. En este caso, los docentes de la Escuela Elemental Samoset, en la ciudad de Bradenton, ya se encuentran en sus hogares, debido a que uno de ellos resultó positivo a COVID-19.

Covid-19: Florida registra más de 5,000 nuevos casos positivos

A través de un comunicado del Distrito Escolar del condado Manatee, se confirmó que los maestros de esta escuela elemental fueron enviados a sus casas después de su primer día de trabajo, para permanecer en cuarentena durante 14 días, porque uno de los profesionales de la educación tiene coronavirus.

Asimismo, cerraron algunas partes de esta escuela para realizar el proceso de desinfección. De igual forma, los docentes que no tuvieron contacto con su compañero que resultó con COVID-19, volvieron al recinto escolar este martes. Esto, generó preocupación a la Asociación de Educación de Florida.

“Lo que pasó en Manatee es un ejemplo de abrir sin un plan. Y cuántos más van a haber ahora una cadena por no tener la seguridad en la escuela. Vamos a ser realistas, nosotros queremos ser realistas, danos fondos para abrir las escuelas y no sigamos propagando el COVID-19 entre nosotros, los maestros y los estudiantes, especialmente los niños frágiles, como los niños especiales, que no se vayan a contagiar y no se vaya a provocar una muerte, porque no hay las condiciones adecuadas en las escuelas públicas”, expresó Nelly Henjes, Vocera de la Asociación de Educación de Florida.