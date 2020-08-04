Era un sábado tranquilo: La crónica de la masacre de El Paso

(NOTICIAS YA).-
POR AÑOS EL PASO, TEXAS, HA SIDO CATALOGADA COMO UNA DE LAS CIUDADES MÁS SEGURAS DE ESTADOS UNIDOS.
AQUEL SÁBADO 3 AGOSTO DEL 2019, TODO LUCÍA TRANQUILO.
“NO HUBO MUCHOS INCIDENTES EN TODO EL MES ENTONCES SI TODO SE VEÍA COMO UN SÁBADO QUE NO IBA A PASAR NADA EXTRAORDINARIO”, ENRIQUE DUEÑAS AGUILAR, VOCERO DEPTO. DE BOMBEROS DE EL PASO
FALTABAN SOLO DÍAS PARA QUE EL NUEVO CICLO ESCOLAR COMENZARÁ Y LA TIENDA WALMART DE CIELO VISTA ESTABA LLENA CON MILES DE COMPRADORES DE AMBOS LADOS DE LA FRONTERA.
ALGUNOS APENAS LLEGABAN AL LUGAR SIN IMAGINAR QUE SERÍAN TESTIGOS DEL PEOR ATENTADO CONTRA LATINOS EN LA HISTORIA DEL PAIS.
“LLEGAMOS AL ESTACIONAMIENTO, EMPEZAMOS A CAMINAR A LA ENTRADA DE WALMART Y ES CUANDO VIMOS A LA GENTE HERIDA ENFRENTE QUE ERA EL EQUIPO DE SOCCER QUE TENÍA SU VENDIMIA, DIJO CYNTHIA LOYA, TESTIGO.
ERAN APROXIMADAMENTE LAS 10:35 DE LA MAÑANA CUANDO LAS AUTORIDADES RECIBIERON LA PRIMERA ALERTA
“QUE HABIA UN INCIDENTE DE UN POSIBLE SUJETO ARMADO DENTRO DE UN..NO RECUERDO SI ESPECIFICABA CENTRO COMERCIAL O DECÍA SUPERMERCADO PERO RECUERDO QUE DECIA QUE HABIA UN SUJETO ARMADO POSIBLE”
“ESCUCHÉ EL SONIDO Y DIJE ESTOS SON BALAZOS Y LO PRIMERO QUE HICE YO ES VOLTIE PARA TODOS LADOS DESESPERADA NO HALLABA QUE HACER”, VERONICA RICO TESTIGO.
EL PÁNICO Y LA ANGUSTIA QUE SE VIVÍA EN LA TIENDA WALMART Y EL CENTRO COMERCIAL CIELO VISTA, QUEDÓ CAPTADO EN CÁMARA.
“CUANDO IBA FILMANDO ANTES DE LLEGAR A MI CAMIONETA, LO PRIMERO QUE ME ENCUENTRO FUE A LA PRIMERA VÍCTIMA A UN LADO DE MI…..ERA UNA MUJER”
SIN ENTENDER LO QUE OCURRÍA EN AQUEL MOMENTO, CIENTOS HUÍAN DE LA BRUTAL ESCENA EN BUSCA DE REFUGIO MIENTRAS QUE OTROS SE APRESURABAN POR LLEGAR A ELLA.
“LOS PARAMÉDICOS SACANDO A LAS PERSONAS, ESTABAN TRASLADANDO, ENTRANDO. HABÍA PERSONAS APUNTANDO EN DÓNDE ESTABAN LAS PERSONAS QUE YA HABÍAN FALLECIDO INTENTANDO SOLICITAR AYUDA. EN ALGUNOS CASOS PODÍAS VER A LAS PERSONAS QUE TENÍAN LA ESPERANZA QUE SUS AMIGOS O FAMILIARES ESTUVIERAN CON VIDA”
EL CENTRO MÉDICO DEL SOL COMENZABA A RECIBIR A LAS PRIMERAS VÍCTIMAS DEL TIROTEO MASIVO.
“DE REPENTE LLEGAN SIETE AMBULANCIAS A LA VÍA..TODOS CORRIENDO ATENDIENDO A LOS PACIENTES EN LAS CAMILLAS PARA PODERLOS ASIGNAR A CUARTOS”, LUIS FONS, ENFERMERO.
EL ATAQUE SACUDIÓ A TODO EL PAÍS….ACABÓ CON LA VIDA DE 23 PERSONAS INOCENTES….DESATÓ DEBATES POLÍTICOS SOBRE EL RACISMO Y LA TENENCIA DE ARMAS….
PERO LO QUE NO LOGRÓ FUE SEMBRAR MIEDO EN UNA COMUNIDAD QUE AHORA MÁS QUE NUNCA REFLEJA AMOR, UNIÓN Y FUERZA.
“QUE NO VA A VENIR NINGÚN INTRUSO, QUE NO DEPENDE EN TU GENERO, RAZA, COLOR TODOS SOMOS UNO AQUI EN EL PASO Y VAMOS A SEGUIR APOYÁNDONOS”
“EN GENERAL CREO QUE TODA LA COMUNIDAD MOSTRÓ LA CARA DE LA QUE SIEMPRE HEMOS HABLADO DE EL PASO…EN ESTA OCASIÓN EL MUNDO TUVO LA OPORTUNIDAD DE VERLA TAMBIÉN”
Stephanie Cordova