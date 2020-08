Estadounidenses obtienen permiso para portar marihuana en México

(NOTICIAS YA).-Ciudadanos de los Estados Unidos, obtienen el amparo de la Justicia Federal de México, para poder internarse trayendo consigo medicamentos hechos en base a marihuana.

Esa reforma, ha sido una de las grandes omisiones, del poder legislativo mexicano.

Alrededor de 30 pacientes promovieron un amparo el 19 de junio del 2019, para que la Secretaría de Salud les provea tratamiento terapéutico a base de cannabis.

Un año después, el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito Judicial con Sede en Mexicali, resolvió conceder la medida cautelar.

José Guadalupe tiene un tumor cerebral etapa cuatro, la enfermedad lo hacía padecer una convulsión diaria hasta dejarlo inconsciente. Usó varios tratamientos que no tuvieron eficacia, hasta que dio con el aceite de cannabis, mejorando su calidad de vida y reduciendo las convulsiones; una convulsión cada mes y medio.

“Eran unas cuantas gotas en el día y en la noche para disminuir las convulsiones y si me han ayudado, bastante”, y como si me estuvo ayudando, dije hay que buscar una opción para ver cómo se me puede ayudar más,” Dijo José Guadalupe Guerrero, Paciente que Promovió Amparo para Uso Medicinal de Cannabis.

Ahora los pacientes tendrán que acercarse a la Secretaría de Salud para explicar sus padecimientos, y que se les provea del tratamiento.

En 2017, se reformó la ley general de salud, para permitir el uso medicinal de cannabis, sin embargo, no se han elaborado los reglamentos respectivos.

La resolución de la corte es histórica, porque por primera vez se hará valer los derechos de ciudadanos americanos, en territorio mexicano.

“Resulta trascendente haber hecho valer el derecho del uso de cannabis con uso médico para estas personas en territorio nacional.” Comentó Emmanuel Farías, Abogado

De los 30 pacientes, la mitad, son estadounidenses y todos deberán cumplir estrictamente algunos puntos.

“Es que siga recomendaciones médicas, que la dosis sea la de los médicos, con métodos sublinguales, es bastante limitada pero al paciente amparado le cubre estas necesidades,” dijo Felipe Saucedo, Estadounidense que Promueve Amparo para uso Medicinal de Cannabis en México.