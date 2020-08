Hostigan a familias que viven en motel en Kissimmee para que desalojen

(NOTICIAS YA).- Varios grupos familiares que tienen un motel como lugar de residencia en la ciudad de Kissimmee, están siendo víctimas de acoso y amenazas por parte de la propietaria de este lugar, con la finalidad de que desocupen las habitaciones, debido a que estas personas no han podido pagar la renta por la crisis económica presentada por el COVID-19.

Las familias que viven en el Motel Palm, ubicado en el condado de Osceola, han vivido días duros. Cortes de agua, electricidad, aire acondicionado, hostigamiento, amenazas y acoso han sido su pan de cada día, como medidas de presión para que se vayan de este sitio de alojamiento donde residen desde hace tiempo.

DeSantis extiende la prohibición temporal de desalojos en Florida

Asimismo, algunos han sufrido hasta el desalojo forzoso de las habitaciones y están viviendo en un área en la calle cerca de ese lugar. Otros, tras sufrir el corte de electricidad, han tenido que dormir hasta 3 días en sus carros.

Por otra parte, la propietaria de este motel actualmente tiene COVID-19 y ha entrado a las habitaciones sin ningún tipo de protección para evitar contagiar a las otras personas.

Es de hacer notar, que entre los afectados, se encuentran niños asmáticos, personas con cáncer y problemas del corazón, y muchos de ellos no tienen la capacidad económica para comer. Es por esto, que entre los mismos residentes se organizan y comparten alimentos con los mismos.

Atacan a conductor de Lyft por barrera plástica que ayuda a evitar COVID

Entre los servicios que han sido desconectados, se encuentra el internet, y muchos niños no podrían tomar sus clases en línea, cuando comiencen el nuevo año escolar, próximo a suceder, debido a la falta de este sistema en su lugar de residencia.

Una vocera de estas familias perjudicadas, informó que ellos no se niegan a pagar. Perdieron sus trabajos, han aplicado para otros empleos, pero aún no han podido resolver su situación. Piden ayuda para no ser desalojados de su actual vivienda, debido a los embates económicos que han sufrido, al igual que muchas otras personas, debido a la pandemia del COVID-19.

Víctor Berríos, estuvo en el Motel Palm y conversó con una de las afectadas:

Maltrato infantil se incrementó tras confinamiento por COVID-19