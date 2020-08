Mujer culpa a Trump por la muerte de su esposo y se vuelve viral

(NOTICIAS YA).- La familia de un hombre de Texas que murió de coronavirus a finales de julio culpa al presidente Trump y otras personas por su fallecimiento.

De acuerdo con San Antonio Current, la familia de David Nagy publicó el obituario en el medio local de Jefferson, el Jefferson Jimplecute, para recordarlo y exigir cuentas.

Una imagen de la publicación se volvió viral y fue replicada por medios de alcance internacional.

“David W. Nagy murió el 22 de julio de 2020 en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Christus Good Shepherd en Longview. Sufrió en gran manera los estragos del coronavirus y la separación de su tan amada familia, a quien no se le permitió estar a su lado”, comienza el texto.

El documento continúa con reclamos, y culpa de la muerte a dos líderes que han sido considerados ineptos ante la crisis: el presidente Donald Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Los miembros de su familia creen que la muerte de David fue innecesaria. Culpan de su muerte y de la de todos los inocentes a Trump, Abbott y los otros políticos que no toman esta pandemia en serio y estaban más preocupados por su popularidad y votos que por las vidas”, continúa el obituario.

“También son culpables las muchas personas ignorantes, egocéntricas y egoístas que se rehusaron a seguir el consejo de los profesionales médicos, creyendo que su ‘derecho’ de no usar tapabocas era más importante que matar a inocentes”, continúa.

“Dave hizo todo lo que tenía que hacer, pero ustedes no. Deberían estar avergonzados, ¡y que el karma los encuentre”, finaliza el texto.

Snopes confirmó con la viuda que el obituario es real. “Me enoja tanto que la gente no se lo esté tomando en serio”, dijo Stacey Nagy a dicho medio, mostrándose además molesta por el sesgo político que por alguna razón tiene el uso de cubrebocas. “No es político, es de vida o muerte”, dijo.

“Mucha gente joven está muriendo también, pero casi parece que dijeran ‘¿a quién le importan los viejos?’. Estuve con mi esposo por 20 años, y de repente, ya no está. La gente debería saber cómo esto hace sentir a los demás”, finalizó.

