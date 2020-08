Paul sobrevive al tiroteo en Walmart gracias al escudo de sus padres

(NOTICIAS YA).- Aquel trágico día, Andre y Jordan Anchondo perdieron su vida con tal de proteger a lo más preciado que tenían, su hijo de tan solo dos meses de nacido.

A un año de la tragedia, miembros de la familia Anchondo nos hablan sobre esas heridas que aún no sanan.

En video escuchamos la inocente risa de Paul Gilberto, que aún no puede entender como un acto tan cobarde llenó de tragedia a su familia. Quienes aún no asimilan que ya pasó un año desde aquel día.

“Para mí fue como si hubiera sido ayer, para mí no ha pasado, ha pasado el año pero para es una cosa que la estoy viviendo constantemente a diario y estoy todavía en la creencia que parece que mi hijo se fue en un viaje y va a volver,” Gilberto Anchodo, padre de André.

En aquel fatal día, Gilberto pudo observar de lejos a su hijo, su nuera y sus nietos una hora antes del tiroteo, sin imaginar que jamás volvería a ver.

“Yo venía tarde mi trabajo y pasé y los vi muy contentos cuando llegué yo aquí algunos 15 minutos después y me remordió la conciencia y dije como no pare a darles un besito a ver al bebe y si me remuerde la conciencia de no haber parado mi carro haberlos detenido un poquito y pues ya de ahí la angustia de estarles llamando como que algo me dijo algo andaba mal y continuamente les estuve hablando y ya no me respondieron ni uno ni otro mis llamadas.”

Y es que desafortunadamente Andre y Jordan fueron dos de las 23 víctimas mortales que dejó aquel terrible ataque contra la comunidad hispana.

Y aunque las heridas jamás sanaran por completo, los Anchondo aseguran que el cariño de la comunidad les ha ayudado a sobre llevar la tragedia.

“Me decían personas por mensaje en Facebook, cualquier cosa dinos por favor, estamos al lado de tu familia. La comunidad fue algo maravillo y nos han ayudo a ser fuerte, es algo muy especial. Es algo que no quieres que te pase pero viendo el cariño de las personas te trae felicidad,” Deborah Anchondo, hermana de André.

Pero el vacío que les deja esta doble perdida nunca lo podrán llenar. “Que lo quiero mucho, te quiero mucho Andre pablo fuiste un hermano de lo mejor siempre me protegiste, desde niño chiquito me hablabas y siempre te voy a recordar”.

“Todas las cosas que hicimos juntos y todo lo que hicimos bien chistoso y cosas así, es algo que extraño mucho ya no tengo eso en mi vida y es bien difícil porque ya no vamos a tener chistes así siempre pero es algo que le puedo platicar a su hijo, son las memorias de mi hermano que le tengo que practicar a ese niño,” Tito Anchondo, hermano de André.

Por su parte el señor Gilberto se aferra al recuerdo de su hijo, “tengo yo aquí dentro de esta bolsita, no se ha lavado su cubre bocas y cuando yo quiero acordarme de él abro la bolsita y lo huelo.”

Anchondo no se ha deshecho de los objetos personales de André, “tengo preservado su carro lo más que puedo encerrar las puertas para no dejar escapar su olor hace unas horas abrí el carro y todavía me huele a su loción, son cosas que yo practico porque mi temor más grande que tengo es que pasen 24 horas y no me acuerde de él.”

A pesar de que muchas personas guardan odio contra el presunto responsable de una de las peores masacres en el país, el señor Gilberto asegura que no le guarda rencor.

“Yo perdono a esa persona, mas no perdono al ser que lo posesiono, él es un joven que tenía un gran futuro y lo hecho a perder le causo mucho dolor a tantas y tantas personas, cienes personas, miles de personas, empezando por sus propios familiares.”

Tito Anchondo planea rendir tributo a su hermano a las demás victimas del tiroteo con un documental que podría lanzarse el próximo año.

Karla Valdez