Aplicación de teléfono en Virginia promete frenar contagios de Covid-19

(NOTICIAS YA).- Una aplicación de celular llamada COVIDWISE está diseñada para servir como una herramienta de rastreo de contactos.

En comparación con otras aplicaciones, el gobernador Ralph Northam afirma que esta no afecta la privacidad de los usuarios pues no pide información personal y funciona con Bluetooth, no con GPS.

Rebeca Vargas Jackson de Covid-19 Health Equity de Virginia, afirma que "nos deja saber si hemos estado expuestas a otra persona que haya dado positivo al coronavirus"

Agregó que “no interfiere con la privacidad personal, no hay ningún problema para la gente de la comunidad indocumentada porque no existe una exposición a datos personales”.

La aplicación permite saber si la persona estuvo expuesta con alguien contagiada además de notificar a los contactos y así se protege a las familias de la comunidad.

La aplicación está disponible en Apple y Google sin costo alguno y cuando se descarga da la opción de activar su Bluetooth para recibir las notificaciones.