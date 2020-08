Inmigrante mexicano necesita ayuda para salvar su corazón

(NOTICIAS YA).-Una bacteria en el estómago, fue el detonante para que Moisés Cabrera comenzara a sufrir de una insuficiencia cardíaca, hecho que ni él mismo creyó que podía padecer.

Un corazón nuevo es la única vía de escape para este sufrimiento, pero su costo elevado es el obstáculo que ahora se le presenta en el camino hacia su sanación, aunado a la incertidumbre que viven los pacientes de patologías similares y que necesitan un trasplante para poder seguir con vida.

En Estados Unidos, pese a ser el país de las oportunidades y protagonista del sueño americano de muchos hispanos, en casos como el de Moisés Cabrera puede convertirse en una pesadilla, debido a que la salud es costosa, siendo el trasplante de corazón una cirugía complicada y muchas veces inalcanzable, su costo puede llegar a ser de 200 mil dólares o más, dinero con el que no cuenta esta familia mexicana.

En ese sentido, han abierto una cuenta de ‘Go Fund Me’ para recibir ayuda de la comunidad. Ante esto, Moisés Cabrera expresó que: “rogarles y pedirles de la manera más atenta su ayuda, porque estoy pasando por una situación difícil”.

PARA AYUDAR A CLIC: AYUDEMOS A MOISES A SALVAR SU CORAZON

Lina Godinez, esposa de Moisés, pidió que “recen por nosotros y sí pueden ayudarnos, o si hay alguna institución o doctores que nos ayuden, porque a mí se me hace muy difícil y siento mucha impotencia de que si no tienes dinero no te hacen nada”.