Walmart ofrecerá días de cine desde tu carro en Florida

(NOTICIAS YA).- El gigante en cadenas de supermercados, Walmart, tras ajustarse a “la nueva normalidad” del distanciamiento social, uso de mascarillas y demás medidas de prevención de contagio que tuvieron que ser implementadas por la pandemia del COVID-19, estará ofreciendo el servicio cinematográfico desde los estacionamientos de las distintas sedes de sus centros de compras, y en la comodidad de los carros a las familias en todo el país, incluyendo el estado de Florida.

Con el modelo de “Drive-in”, Walmart ofrecerá a las personas una diversidad de filmes, tales como: “The Wizard of Oz”, “Black Panther”, “ET el extraterrestre “, “Wonder Woman”, “Spy Kids”, “Space Jam”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Ghostbusters”, y ” Friday Night Lights “.

Los boletos constan por cada vehículo y cada persona debe tener un puesto en el respectivo automóvil. Los tickets pueden ser reclamados a partir de este miércoles a las 5 de la tarde en este enlace: thewalmartdrivein.com

Además, entre las políticas del servicio, se encuentran la prohibición de alcohol, debido que es un evento familiar, uso de de mascarillas si desea salir del carro, mantener dicho vehículo apagado mientras se proyecta la película y sintonizar una emisora FM que será asignada para obtener el audio del filme.

Si te preocupaba el gastar dinero en comida en el cine, pues ahora podrás llevar tu propia comida y bebida en estos “auto-cines” con distanciamiento social, ofrecidos por la cadena de supermercados Walmart.

Las puertas del estacionamiento donde se realicen los eventos, abrirán a las 6 de la tarde, y las películas comenzarían a las 7:30 de la noche.

En la página web salen reflejadas las fechas y lugares donde ofrecerán este servicio de entretenimiento gratuito, sin embargo debe chequear y confirmarlas, debido a que están sujetos a cambio:

Pinellas Park – 8/14/20

Pinellas Park – 8/15/20

Wesley Chapel – 8/18/20

Wesley Chapel – 8/19/20

Bradenton – 8/21/20

Bradenton – 8/22/20

Miami – 8/25/20

Miami – 8/26/20

Pembroke Pines – 8/28/20

Pembroke Pines – 8/29/20

Avon Park – 9/1/20

Avon Park – 9/2/20

Winter Haven – 9/4/20

Winter Haven – 9/5/20

Mulberry – 9/8/20

Mulberry – 9/9/20

Lakeland – 9/11/20

Lakeland – 9/12/20

Tampa – 9/15/20

Tampa – 9/16/20

Spring Hill – 9/18/20

Spring Hill – 9/19/20

Inverness – 9/22/20

Inverness – 9/23/20

