Walmart revela las películas que proyectará en sus autocines

(NOTICIAS YA).- Con el cierre de cines tradicionales y otras opciones de entretenimiento ante la pandemia de coronavirus, la empresa Walmart anunció recientemente que proyectará películas en los estacionamientos de sus tiendas.

Ahora, la cadena da a conocer las cintas que compartirá con sus clientes a lo largo del país, además de detalles sobre cómo disfrutar de este peculiar proyecto.

“Walmart Drive-In” será un evento itinerante que visitará 160 sucursales en la nación, las cuales pueden ser consultadas en su sitio oficial.

LEE: Walmart convertirá 160 de sus estacionamientos en autocinemas

El programa contará con películas para todos los gustos; los amantes de los superhéroes se divertirán con “Wonder Woman”, “Spider-ManTM: Into The Spider-Verse”, “Black Panther” y “Spy Kids”.

Para aquellos que prefieren los clásicos de ciencia ficción, estarán disponibles “Ghostbusters”, “E.T. the Extra-Terrestrial” y “Space Jam”, además de “El Mago de Oz” y otros títulos, los cuales están sujetos a cambios y dependen de la ubicación.

El acceso será gratuito pero primero deberá solicitarse la entrada en el sitio del proyecto, pues no se repartirán boletos en el lugar. Las puertas abren a las 6 de la tarde y la cinta comenzará a las 7:30. Tampoco se permite ingresar después de la hora de inicio.

VIDEO: Pareja es vetada de Walmart por usar tapabocas nazi

Cada evento tiene una capacidad limitada y todos los asistentes deben permanecer en el carro, además de mantener el distanciamiento físico entre vehículos.

Los únicos requisitos son un boleto por auto, en el que pueden ir tantas personas como haya cinturones de seguridad disponibles, y no bajarse de este.

El carro es obligatorio para poder ingresar y debe contar con radio FM para escuchar la película. Si alguien baja por alguna razón, debe portar tapabocas. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

LEE: Walmart cerrará el Día de Acción de Gracias poniendo fin al Black Friday

Para solicitar boletos, conocer las ubicaciones y consultar la información completa, puedes visitar el siguiente enlace: https://thewalmartdrivein.com/.

VIDEO RELACIONADO: