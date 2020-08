2019 Año más violento para las mujeres en México según un informe de USD

(NOTICIAS YA).- Aumentan en un 130 por ciento los asesinatos de mujeres por cuestiones de género del año 2015 y 2019, según cifras de un informe por parte del grupo de investigación Justice in México de la Universidad de San Diego (USD).

De acuerdo al informe, en el año 2019, hubo un aumento de 2.5 por ciento en comparación con cifras del año 2018 alcanzando un récord de 74 mil 632 víctimas. Los casos de alto perfil y la creciente violencia contra las mujeres en México provocaron huelgas a nivel nacional a principios del 2020.

El movimiento ocasionó que un equipo de investigadores con sede en Estados Unidos incluyera una nueva sección sobre la violencia de género en su informe anual “Organized Crime and Violence in México” “Crimen Organizado y Violencia en México¨. Casi la mitad de todas las mujeres de México informan haber sido víctimas de violencia en las relaciones de pareja, según el informe basado en una encuesta realizada en 2018 por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país. David Shirk, profesor de USD y director del programa Justice in México, dijo que algunos de los aumentos pueden atribuirse a que las mujeres se sienten más seguras al denunciar la violencia después del movimiento nacional dirigido a responsabilizar a los abusadores.

Los investigadores también constataron que la tasa general de delitos violentos en el país no ha disminuido en medio de la pandemia mundial COVID-19, y las cifras del primer semestre de 2020 están en vías de alcanzar los niveles récord de delitos violentos de 2019.

La estadística que define los delitos en México, la tasa de homicidios, aumentó a su nivel más alto registrado hasta ahora en 2019, con 34 mil 588 víctimas asesinadas. La Ciudad de Tijuana ocupaba el primer lugar entre los cinco puntos rojos o zonas identificadas con altas concentraciones de asesinatos.