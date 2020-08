Instalan filtros sanitarios en la frontera para prevenir el COVID-19 

(NOTICIAS YA).-A cinco meses desde que inició la pandemia, el Sector Salud de Baja California instala filtros sanitarios en el cruce de garitas hacia Tijuana, para tomar una medida de contención del virus en la frontera.

A pesar de las restricciones en los cruces fronterizos, las filas para cruzar por la garita de San Ysidro siguen siendo prolongadas, y lo que menos se respeta es la distancia.

“Claro que si me da miedo pero necesitamos regresar a casa, no hay esa precaución, parece que no creen que esto sea real, pero es real.” Comentó Ramiro Macías, usuario de garita.

Sin procurar dos de las medidas básicas de prevención en la garita; distanciamiento y uso de cubrebocas, el riesgo de contagio aumenta.

Entre Tijuana y San Diego suman ya 35 mil casos positivos.

A partir del 12 de agosto el Condado de San Diego empezará a realizar pruebas de detección gratuitas en este cruce fronterizo, ofrecerán hasta 200 por día.

De lado mexicano, las Autoridades de Salud instalaron filtros en ambas garitas, pero tampoco es obligatorio, para las personas que cruzan la frontera, se estima un promedio de 10 mil por día.

“En ocasiones hemos visto como que no hay mucha cooperación, las personas cuando cruzan simplemente no quieren medirse la temperatura, no quieren ponerse alcohol gel y el escepticismo de simplemente pasan.” Dijo Joaquín Zúñiga, Coordinador de Vigilancia Epidemiológica.

Cuando llegan a detectar un caso sospechoso en el cruce fronterizo, se canaliza a una institución de salud.