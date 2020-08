La gente se está enfermando e incluso muriendo por ingerir desinfectante

(NOTICIAS YA).-La gente se está enfermando e incluso muriendo después de ingerir desinfectante para manos, reveló un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La lista de desinfectantes con metanol se amplía y ya son más de 100

El desinfectante para manos está en todas partes y es útil para limpiar las manos durante la pandemia de coronavirus, pero no es seguro para beber, advierten los CDC.

Según el informe de este miércoles, estos son los registros sobre intoxicación relacionadas a los desinfectantes de manos:

Cuatro personas murieron y otras han sufrido problemas de visión o convulsiones, según los CDC.

Tres personas murieron y una quedó ciega después de beber desinfectante para manos en Nuevo México

15 adultos en Arizona y Nuevo México hospitalizados entre mayo y junio por envenenamiento por metanol después de consumir desinfectantes para manos. Seis tuvieron convulsiones y tres fueron dados de alta con discapacidades visuales.

Se registraron 62 llamadas a centros de envenenamiento de mayo a junio en en Arizona y Nuevo México, que pueden ser por metanol.

Un hombre de 44 años, fue hospitalizado durante seis días por intoxicación y cuando fue dado de alta, se fue a su casa con una pérdida de visión casi completa.

Hay cada vez más reportes de envenenamiento por desinfectantes de manos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha alertado por el contenido de metanol -sustancia tóxica- en al menos 100 desinfectantes para manos distribuidos en Estados Unidos.

El metanol puede incluso puede envenenar cuando se absorbe a través de la piel.

Los médicos no están seguros de por qué las personas pueden tomar desinfectante para manos: Los niños pueden hacerlo por error, y algunas personas pueden pensar que es un buen sustituto de las bebidas alcohólicas. Pero no, no lo es.

Aumentan casos de intoxicación en niños por desinfectantes

Y esta no es la primera vez que las agencias de salud pública le recuerdan a las personas que no ingieran ciertos desinfectantes ni usen dichos productos de manera inadecuada.

En abril, justo un día después de que el presidente Trump sugiriera durante una reunión informativa en la Casa Blanca que inyectar desinfectante podría ser un posible tratamiento contra el coronavirus, los CDC publicaron en Twitter: “Los limpiadores y desinfectantes domésticos pueden causar problemas de salud cuando no se usan correctamente. Sigue las instrucciones en la etiqueta del producto para garantizar un uso seguro y efectivo”.

*Con información de CNN en español.