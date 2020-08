Michelle Obama revela que padece depresión

(NOTICIAS YA).- La ex primera dama Michelle Obama reveló recientemente que padece “depresión de bajo grado” debido a la crisis racial y de salud por la que atraviesa el país.

De acuerdo con CNN, Obama hizo la declaración en su nuevo proyecto en Spotify, “The Michelle Obama Podcast”, donde atribuye su condición a la pandemia de coronavirus, las relaciones raciales en Estados Unidos y la división política.

“Me despierto en la noche preocupada por algo o con una pesadez. Trato de asegurarme de hacer ejercicio, aunque ha habido periodos a lo largo de la cuarentena en los que me he sentido muy decaída”, compartió la también escritora este miércoles.

De acuerdo con un reporte de CNN, una encuesta del Census Bureau halló que uno de cada 3 estadounidenses actualmente reporta síntomas de depresión o ansiedad, una tasa más de tres veces mayor que la que encontró un estudio similar realizado en el primer semestre de 2019.

La pandemia de coronavirus ha exacerbado el problema para muchos, pues la recomendación principal ha sido mantener el distanciamiento entre personas y el aislamiento en casa.

En su podcast, Obama también se refirió al estado de las relaciones raciales en el país tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, así como las protestas mundiales que este crimen racista inspiró.

“Es exhaustivo despertar y ver otra historia de un hombre negro o una persona negra siendo deshumanizada, herida, asesinado o acusada falsamente de algo”, lamentó.

El hecho de que una crisis racial se presente simultáneamente con una pandemia solo ha empeorado las cosas, y la ex primera dama también sacó su frustración contra aquellos que se rehúsan a portar tapabocas, particularmente por razones políticas o egoístas.

“Es como si nuestro sacrificio tuviera un límite; pasó como un mes y nos cansamos del virus. Ha sido desalentador ver a tantas personas que se cansaron de quedarse en casa porque el virus no los afectó a ellos personalmente”, expresó.

Desde que su esposo Barack Obama dejó la presidencia de Estados Unidos, Michelle se convirtió en autora con su libro de memorias titulado “Becoming”, el cual ha sido un éxito de ventas e inspiró un documental de Netflix.

Su más reciente proyecto es el podcast que lleva su nombre en Spotify, cuyo primer invitado fue nada más y nada menos que el expresidente Obama, y que continuará con otras figuras de alto perfil.

“Aunque hemos pasado por tiempos difíciles en esta nación antes, estamos en un momento único de la historia. Estamos viviendo algo que nadie más ha vivido”, finalizó Michelle Obama.

