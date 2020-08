Bares de Orlando podrían no abrir hasta tener la vacuna contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- Debido a la pandemia del coronavirus, los bares de Florida tuvieron que ser cerrados, al igual que otros lugares de entretenimiento. Fueron reabiertos y luego cerrados nuevamente, tras reportarse un repunte de casos de COVID-19, al parecer provenientes de las reuniones en estos sitios de carácter social. Así como otros comercios, estos sitios que gozaban de éxito, se han visto afectados económicamente tras las medidas que han tenido que ser tomadas para evitar la propagación del mortal virus respiratorio.

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, manifestó en una entrevista este martes, que los bares de la ciudad, posiblemente no abrirán hasta contar con una vacuna contra el coronavirus, debido a que, por el tipo de negocio, será difícil abrirlo de nuevo.

Sin embargo, al día siguiente, en un centro de pruebas de coronavirus, Dyer realizó una aclaración sobre lo que había dicho, refiriéndose a que los bares están en una situación muy difícil, y que teniendo una vacuna contra el COVID-19, sería lo mejor para todos, especialmente para las barras.

Es importante resaltar que el pasado 17 de marzo se ordenó el cierre de los bares de Florida, debido a la pandemia del COVID-19, para luego ser reabiertos en la fase 2 de la reapertura económica del estado, el 05 de junio. No obstante, tras haberse registrado un repunte de casos, presuntamente originados por el vuelco de las personas a estos lugares de entretenimiento, el gobernador tomó la decisión de cerrarlos nuevamente el pasado 26 de junio.

Por otra parte, el Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida, ha sostenido conversaciones sobre la reapertura de bares en el estado, pero Orlando no ha estado incluido.

Los propietarios de bares en la ciudad de Orlando se encuentran preocupados por el impacto económico que ha traído el cierre de sus negocios, los cuales notoriamente no encajarían bajo los lineamientos de los CDC para evitar la propagación del COVID-19, por la conglomeración de personas, que no permiten un distanciamiento social, la constante bebida de alcohol, que conllevaría a no tener máscara, entre otros.

Aunado a esto, el alcohol, que es el principal producto que se consume en los bares, conllevaría a que las personas se volvieran rebeldes en acatar las normativas de prevención contra la mortal enfermedad y traería aún mucho más problemas.

