Bebé contrajo COVID-19 por los besos de su padre asintomático

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Texas contagió a su bebé con coronavirus por medio de besos que le daba sin saber que tenía el virus.

Nasim Danish estaba feliz con la llegada de su bebé durante la pandemia y para proteger a su familia y al nuevo integrante de la familia, él se encargaba de salir de casa para cualquier asunto.

Ahora debe permanecer en cuarentena tras haberle transmitido el virus a su hijo de 2 meses.

El pasado 21 de julio el bebé dio positivo a COVID-19.

“Está bien, como si fuera normal, no tiene dolor, no tiene fiebre, no está tosiendo en este momento”, dijo Danish a News 4 San Antonio sobre el estado actual de la salud de su hijo.

El hombre ahora sospecha que fue él quien contagió a su hijo con el virus por medio de sus besos y mimos.

“Tuve un dolor muy severo, como muy fuerte, como dolor de cuerpo, fiebre”, dijo Nasim, pero antes de eso no hubo una sola señal de COVID-19.

Los síntomas persistieron durante unos días antes de que le hicieran la prueba del coronavirus. En la espera, Nasim no pensó ni una sola vez en dejar de tener contacto con su bebé.

“Él también estaba contagiado porque a veces también lo besaba en la cara, porque no sabía que estaba con COVID”, destacó Nasim.

Casi al mismo tiempo, Abaan estaba más inquieto, tenía tos, fiebre y diarrea.

La pareja llevó al bebé inmediatamente a un hospital y ahí confirmaron que él también tenía coronavirus y debía estar en cuarentena.

Nasim y Abaan fueron los únicos de su hogar, conformado por ocho personas, que dieron positivo en la prueba. Su esposa cuidó del pequeño mientras tenían que ser puestos en cuarentena separados el uno del otro.

Han pasado dos semanas desde su diagnóstico. Nasim fue examinado nuevamente el martes y si sus resultados son negativos podrá terminar su cuarentena.

El bebé también ha mostrado mejoría, pero debe tener un seguimiento con su médico y ser sometido nuevamente a una prueba.

