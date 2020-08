Este es el tipo de cubrebocas que no debes usar, advierten científicos

(NOTICIAS YA).-Usar cubrebocas podría salvarte la vida y es lo más responsable, pero ¿cuál elegir?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) acaban de notificar sobre el tipo de tapabocas que definitivamente no deberías usar: cualquier mascarilla con válvulas o ventilaciones.

La agencia de salud acaba de actualizar su guía sobre protección facial.

Según el anuncio oficial en la sección sobre cubrebcoas en su sitio web, informaron que las personas no deben usar máscaras faciales que tengan respiraderos o válvulas, según información del sitio Eat This, Not That.

¿Por qué no se recomiendan estos tapabocas? Permiten que los virus escapen, advierten los científicos.

Los médicos explican que las mascarillas faciales con respiraderos o válvulas pueden resultar más cómodas para los usuarios, porque permiten que el aire escape de la mascarilla; eso mantiene a los usuarios más frescos. Desafortunadamente, eso también puede permitir que se escapen virus como el coronavirus.

“Hacen que la máscara sea mucho más transpirable”, dijo al Boston Globe el Dr. Ali Raj, vicepresidente ejecutivo del departamento de medicina del Hospital General de Massachusetts.

“Pero no hacen nada en términos de filtrar todo lo que el usuario está exhalando”.

Y es que muchas personas infectadas (hasta un 40%) pueden ser asintomáticas, lo que permite propagar el virus rápidamente.

Los funcionarios dicen que un respirador N95 con válvula de exhalación “proporciona el mismo nivel de protección al usuario que uno que no tiene válvula”.

Pero en lo que respecta a los CDC, las máscaras con válvula no se deben usar.