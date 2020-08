Exigen justicia para Erika Gaytán

(NOTICIAS YA).- Molestos y llenos de impotencia familiares y amigos de Erika Gaytán se reunieron a las afueras de la Corte de Condado de El Paso para exigir que se revoque la reducción de la fianza de Ricardo Marquez.

“Va a huir, va a huir. Eso es lo que quiere para largarse, eso es lo que quiere el”, aseguró Guadalupe Gaytán, madre de Erika.

Tras su arresto en diciembre del 2019 a Marquez se le impuso una fianza de un millón de dólares por la muerte de Gaytán de 29 años. Hace dos meses la defensa de Marquez sometió una solicitud de reducción de fianza alegando que el monto es demasiado alto y que la pandemia del COVID-19 ha retrasado el proceso de su cliente.

Y fue el pasado 28 de julio cuando el juez del caso, Sam Medrano accedió a reducir a la fianza de Marquez a 250 mil dólares, de los cuales 150 mil tienen que ser pagados en efectivo.

“Así como el esta exigiendo sus derechos ahí dentro para salir libre, ella también tiene sus derechos aquí afuera y ahorita nosotros somos la voz de ella”, explicó Karla Acosta, amiga de Erika.

Marquez es señalado por las autoridades como la última persona que vio a Gaytán con vida, luego de que asistieran a un concierto en el Coliseo de El Paso el 13 de julio de 2019, fecha desde que su pequeño hijo de tan solo ocho años no volvió a saber de ella.

“Pregunta y dice que la extraña y vamos a tiendas y compramos comida y dice que eso comía con su mamá y que a ese lugar su mamá lo llevaba. Tenía planes para ella y para su hijo, tenia muchos planes que ese hombre se los quito”, indicó la señora Guadalupe.

Hasta la fecha el cuerpo de Gaytan no ha sido localizado, pero la familia no pierde la esperanza de encontrar sus restos.

“Que me diga donde esta, que me la entregue, que me de su cuerpo para darle cristiana sepultura. Que diga la verdad, que se arrepienta y diga la verdad, donde la dejo”, concluyó la madre de Erika.

A través de la página https://sign.moveon.org/petitions/justice-for-erika-gaytan los seres queridos de Gaytán están reuniendo firmas para solicitar al juez Medrano revocar la reducción de fianza.

Cabe mencionar que el juicio de Marquez esta programado para el próximo 23 de octubre.