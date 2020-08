Plantó las misteriosas semillas de China y el resultado fue ‘salvaje’

(NOTICIAS YA).- 8/Agosto/2020

A pesar de las advertencias de las autoridades, un hombre de Booneville plantó las misteriosas semillas que venían en paquetes no solicitados, enviados desde China; dijo el Departamento de Agricultura de Arkansas.

Los paquetes parecen ser parte de una estafa para publicar reseñas fraudulentas en nombre de quienes los reciben. Sin embargo, los expertos aconsejan no plantarlas porque aún cabe la posibilidad de que sea una especie invasiva.

Doyle Crenshaw dice que él no había escuchado la advertencia de no plantar las semillas cuando decidió sembrarlas. El Departamento de Agricultura (USDA) no está seguro qué tipo de planta es y planea removerla para analizarla.

“La trajimos acá y plantamos las semillas nada más para ver qué pasaba, cada dos semanas venía y le ponía fertilizante y sólo empezaron a crecer como locas”, dijo Crenshaw.

La planta podría hacerle daño a la agricultura local pues no se trata de una especie endémica. “Estas semillas podrían ser hierba invasiva o una plaga invasiva de insectos o una enfermedad de plantas”; dijo el Departamento de Agricultura.

“El paquete decía que era de China y decía ‘aretes con tachuelas’ en la parte de afuera, y pensamos que eso era un poco extraño”, dijo Crenshaw, aunque la curiosidad le ganó y decidió usar las semillas. Las autoridades analizarán la planta.

Si recibes uno de estos paquetes debes ponerlos en un paquete sellado y llamar al Departamento de Agricultura de tu localidad para que vayan a recogerlo. Para más información visita su sitio de internet haciendo clic aquí.

