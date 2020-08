Trump ordena beneficio de desempleo reducido a $400 y pone condiciones

(NOTICIAS YA).- 09/Agosto/2020

Este sábado, el presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas con respecto a paquetes de ayuda de Coronavirus, luego de que las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso se derrumbaron.

Una de las órdenes dará un apoyo de $400 adicionales a los desempleados, pero indicó que los estados deben pagar 25% de este dinero y tiene otras condiciones que parecen no beneficiar a los ciudadanos.

Las otras tres órdenes incluyen un recorte de impuestos sobre la nómina a las empresas, en empleados que ganen menos de $100,000 al año; una orden para “asistencia a renteros y dueños de casas”; y un memorando de diferir pagos de préstamos estudiantiles.

“Estoy tomando acción al proveer $400 adicionales a la semana y beneficios expandidos, $400. Eso es generoso, pero queremos cuidar de nuestra gente”, dijo Trump, desde su club de golf privado en Bedminster, Nueva Jersey.

Sin embargo, cada estado debe acceder a pagar $100 de esos $400 semanales. Según la Casa Blanca, se usarán hasta $44 mil millones de Fondo de Alivio de Desastre para apoyar a los estados a cubrir su parte.

Sin embargo, un oficial de un estado con gobernador demócrata se rió de la decisión de Trump. “No tenemos ese dinero”, dijo a CNN, añadiendo que nadie les avisó de la orden ejecutiva y que sus fondos no les permiten hacer eso debido a la pandemia.

En realidad, los estados han pedido al Congreso que les den $500 mil millones adicionales para ayudar ajustar sus presupuestos. Pero esto es una contienda entre los demócratas, que quieren dar la ayuda, y los republicanos que no.

Los millones de estadounidenses que se quedaron sin trabajo por la pandemia ya han agotado los fondos fiduciarios de desempleo en sus estados. Hasta 10 estados han pedido casi $20 mil millones del Departamento del Tesoro para cubrir los pagos.

Si un estado no tiene el dinero para pagar ese 25%, los desempleados de esa área no obtendrán los beneficios de esta orden; sólo la ayuda de desempleo normal.

Como el Congreso no aprobó la orden, el estado debe hacer un nuevo sistema para entregar la ayuda adicional, algo que puede tomar meses. La orden de Trump no es técnicamente un beneficio de desempleo y no pasaría por el programa ya establecido.

Expertos dudan que esta orden de Trump realmente ayude a los nuevos desempleados, simplemente por el tiempo que duraría en implementarlo. Y si la Casa Blanca hubiera llegado a un acuerdo con los demócratas, el dinero podría llegar más rápido a quien lo necesita.

