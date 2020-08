Madre paseña de 4 hijos padece de cáncer y necesita ayuda

(NOTICIAS YA).-Para Guadalupe Zambrano el golpe más fuerte llegó cuando los médicos le informaron que tenía un tiempo determinado de vida.

“Me dijeron que tenía menos de dos años de vida”.

Guadalupe de 29 años es madre soltera y sus cuatro hijos dependen de ella pero lamentablemente hace dos años fue diagnosticada con cáncer de colon. Desde entonces su vida no ha sido fácil.

“Para mí todas las mañanas son las más duras, porque todas las mañanas es cuando yo me siento más mal, batallo mucho para poderme levantar, me siento muy débil y siento como si mis huesos me quemaran, con náuseas. Todas las mañanas me levanto pidiéndole a Dios para que me permita el día”, dijo Zambrano.

A pesar de que el cáncer la esta consumiendo, Guadalupe saca fuerzas día a día porque teme por lo que pueda suceder con sus hijos.

“Ellos no cuentan con nadie, no cuenta con sus familiares de parte de sus papá y yo digo dónde van a quedar ellos, quien los va a tratar mejor que yo”.

Para apoyar a esta joven madre con cualquier tipo de ayuda ya sea monetariamente para cubrir los gastos médicos o también con ropa y zapatos para sus hijos de 15, 13, 11 y 8 años puede comunicarse al número (915)-305-1770 o realizar una donación aquí: http://gf.me/u/x2tx3n

Stephanie Cordova informa. Le advertimos que las siguientes imágenes pueden afectar la sensibilidad de algunas personas.