Obrero hispano recibe brutal golpiza durante “ataque racista”

(NOTICIAS YA).-Un obrero hispano vivió momentos de terror luego que fuera brutalmente golpeado en medio de un “ataque racista”, según denuncia.

El inmigrante fue trasladado de emergencia a un hospital de Longmont, donde ocurrieron los hechos este domingo, mientras la policía local investiga el hecho.

Con varias contusiones en su rostro, así fue como quedó Jorge Rodríguez, luego de un ataque racista del que denuncia, fue víctima cuando salía de una licitaría en la ciudad de Longmont.

“Estaba en el autoservicio de la licoreria, y de repente un americano empezó a insultarme a tocar la bocina de su ‘troca’, que porqué no me movía y es que yo estaba contado mi cambio. Me tarde aproximadamente seis segundos”, recuerda aterrado Rodríguez.

Tras terminar de contar su cambio intentó salir del lugar, pero el hombre le estaba esperando para bloquear el camino.

“Decía, vete de mi país, qué haces aquí, lárgate. Y cosas, malas palabras e insultos a mi persona”, dijo a Univision el hondureño, quien.

Y fue allí donde este inmigrante que trabaja en la construcción, dice conoció la furia que nunca había visto en 10 años que lleva viviendo aquí.

“Sentí mucho miedo porque sentí que me iba a matar. Cuando se bajó del carro, me bajé de mi troca y quise correr, pero lo primero que hizo fue ponerme el primer golpe en la cara, y ya me quedé como inconsistente”, apuntó

Después de eso, dicen una testigo que no quiso ser identificada, vinieron varias patadas a la cabeza del obrero hispano y más de 30 puñetazos en su rostro que lo enviaron directo a una sala de emergencias.

“Empezaba a golpearme, y darme más golpes en la cara, y luego se me trepaba encima. Había una señora, su esposa, creo que es su esposa que estaba embarazada porque se escuchaba cuando decía she is pregnant. Ella me agarraba a mí y le decía que no me pegara porque yo le estaba diciendo disculpa”.

El diagnóstico fue varías contusiones en su cara, y cabeza, daños en hueso izquierdo de la nariz y raspones en sus rodillas.