¿Qué pasará ahora con los cheques de estímulo?

(POLÍTICA YA). – El segundo cheque de estímulo que tanto esperan los contribuyentes no figura entre las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump después de que fracasaron las negociaciones con los demócratas para un nuevo paquete de alivio económico por el coronavirus.

SE DERRUMBAN LAS NEGOCIACIONES PARA UN NUEVO PAQUETE DE ESTÍMULO

Sin embargo, a pesar de que la interrupción de las conversaciones crea incertidumbre sobre la segunda ronda de los pagos directos, todavía hay mucha posibilidad de que sea aprobada en el Congreso en un futuro próximo.

Mientras ambas partes están de acuerdo con que se emitan los cheques de estímulo de $1,200, no coinciden en varios otros temas, en especial los fondos para los gobiernos estatales y locales y la extensión de los beneficios federales de desempleo de $600.

Pero después de que Trump firmara sus órdenes ejecutivas, ambas partes han dado señales de que están en disposición de reanudar las negociaciones con fines de aprobar el nuevo paquete de ayuda.

REGRESO A LAS NEGOCIACIONES

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo a CNN que está dispuesta a llegar a un compromiso respecto al beneficio de desempleo.

3 COSAS QUE SE PUEDEN ESPERAR EN EL PRÓXIMO PAQUETE DE ESTÍMULO

Cuando la periodista Dana Bash preguntó: “¿Tienen razón los republicanos cuando dicen que usted no saldrá de su cifra de $600, no aceptará otras cifras?”, Pelosi respondió: “No, no es por eso que estamos en un punto muerto”.

En una pregunta de seguimiento, la presentadora de CNN preguntó: “Estoy preguntando si hay – si hay espacio para el compromiso por su parte”, a lo que Pelosi respondió: “Por supuesto. Por supuesto que hay espacio para el compromiso, pero tienes que ver el paquete completo”.

Por su parte, el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, dijo este lunes que cree que los demócratas están “dispuestos a comprometerse” con un cuarto paquete de estímulo para el coronavirus, y dijo que si hay un “trato justo”, el gobierno de Trump “lo hará esta semana”.

“Estamos preparados para poner más dinero sobre la mesa”, agregó Mnuchin.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo a CNBC que se llegará a un acuerdo “en algún momento en el futuro cercano“.