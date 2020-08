Familia de Elijah McClain entabló demanda contra la ciudad de Aurora 

(NOTICIAS YA).-La familia del joven afroestadounidense que murió en manos de las autoridades ha entablado una demanda contra la ciudad de Aurora.

McClain de 23 años murió hace casi un año después de un altercado con tres oficiales de la policía y tras haber sido sedado con ketamina, un fuerte medicamento utilizado para anestesia y que está siendo estudiado para tratar la depresión.

La carta empieza con las últimas palabras de McClain antes de fallecer.

“No puedo respirar. No puedo respirar por favor. No puedo. No puedo respirar No puedo respirar, por favor detente. [Gemidos de dolor].

Tengo mi identificación aquí mismo. Tengo mi identificación correcta (inaudible). Mi nombre es Elijah McClain. Eso es todo. Eso es lo que estaba haciendo. Solo me iba a casa.

Soy introvertido y diferente. [Sollozando]. Yo solo (inaudible). Solo soy diferente.

Solo soy diferente, eso es todo. Eso es todo lo que estaba haciendo. Lo siento mucho. No tengo un arma. Yo no hago esas cosas. No peleo. ¿Por qué me atacas? No uso armas. Ni siquiera mato una mosca. No como carne…. Soy vegetariano. No juzgo a la gente por nada. Intento vivir (inaudible) y respeto todas las vidas. Perdóname. Todo lo que estaba tratando de hacer era para mejorar…. Pero lo haré. Lo haré. …. Para ayudar a otras personas.

Lo haré (inaudible). Incluso si tengo que sacrificar mi identidad. Lo haré. Lo haré.

Todos ustedes son fenomenales. Eres hermoso. [Gemidos de dolor]. Perdóname. …. [Grito de dolor]. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ay. Ay, eso realmente dolió. Ustedes son muy fuertes.

Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione. [Sollozando]. Ay, eso duele. (Múltiples declaraciones muy silenciosas e inaudibles). Oh sí lo siento No estaba tratando de hacer eso. No puedo respirar correctamente porque— [Vómito]…. Ok, ok… ya no siento nada ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay!

¡Detente por favor! … Estoy intentando … Por favor, ayúdame.”

En febrero del 2020, Mari Newman, abogada de derechos civiles que representa a la familia del joven en este caso, notificó a la ciudad la intención de demandar. De acuerdo con Newman, esa carta era el primer paso en el proceso de litigio.

En el documento la abogada declaró que la la Policía de Aurora interactúo con Elijah “de manera agresiva” y que abusaron de su fuerza y poder en una situación “innecesaria”.

Por su parte, el fiscal de distrito se negó a presentar cargos contra los oficiales que interactuaron con McClain, incluidos dos que dijeron que intentaron sujetar la arteria carótida a McClain durante el altercado.

En una ocasión, los oficiales dijeron que McClain pudo haber perdido el conocimiento temporalmente. Un forense no pudo descartar las acciones de los oficiales como posibles contribuyentes a la muerte de McClain.

“No había ninguna razón para imponerle ninguna fuerza, mucho menos los 15 minutos de tortura que le fueron infligidos”, dijo Newman.

El documento también dice: “La costumbre, política y práctica de Aurora de brutalidad racista inconstitucional, también se refleja en su conducta reciente. La ciudad de Aurora rechaza incluso su responsabilidad básica, ya que no ha despedido ni disciplinado a nadie en relación con la muerte de Elijah. En cambio, la ciudad ha actuado agresivamente para atacar y desviar a aquellos que insisten en que se haga justicia para Elijah”.

Recordemos que de acuerdo con los reportes, un paramédico también le inyectó a McClain el sedante ketamina antes de su muerte. Y el forense no pudo descartar una reacción inesperada al medicamento como posible contribuyente al deceso de McClain.

“Aurora lo mató. De ello no hay duda”, dijo Newman.