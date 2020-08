FOTOS: Madre mexicana crea iniciativa para ayudar a niños sin Internet

(NOTICIAS YA).- Una familia de Durango, México, impulsa una iniciativa para ayudar a los estudiantes que no cuentan con acceso a internet, y busca que otros repliquen sus acciones.

Claudia Adame se ha vuelto viral con una iniciativa de su hija, indica Infobae. Ángela, de 13 años, reanudará sus clases a distancia el próximo 24 de agosto, y se puso en los zapatos de los alumnos que, a diferencia de ella, no cuentan con Internet en casa.

“Voy a apoyar esta iniciativa de mi hija, me va a ayudar a aliviar la pena que me causa que los niños con ganas de aprender se vean afectados por el #COVID19mx. Quizás quieran unirse o puedan promover. #AbreTuCochera por nuestros niños. Solo me faltan dos sillas”, escribió la mujer en la cuenta de Twitter @ClaudiaAdame.

La madre colgó un letrero en su cochera anunciando su nuevo espacio con internet gratuito, así como los horarios y requisitos para acceder.

“Tengo en mi cochera: Internet, sillas, mesas. Si eres estudiante toca el timbre. ¡Es gratis! 7 AM – 5 PM. ¡Sólo estudiantes! Máximo dos personas al mismo tiempo!”, indica el anuncio.

Adame explicó a medios mexicanos que para no afectar el servicio que ya tiene contratado en su casa y proveer la mejor señal a los nuevos usuarios, contrató un nuevo y económico plan con una compañía nacional, el cual, gracias a su señal amplificada, proveerá de Internet confiable y exclusivamente al área de la cochera.

Para poder acceder al servicio hay algunos requisitos, como portar siempre tapabocas y hacer uso del gel antibacterial que los Adame pondrán a disposición de los clientes. Solo dos personas pueden hacer uso del espacio a la vez, en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Los interesados en utilizar el servicio deberán llevar su propio equipo para conectarse, ya sea computadora, teléfono inteligente o tableta. La contraseña del internet se publicará en otro letrero, y será cambiada todos los días.

Aunque solo los estudiantes pueden aprovechar este servicio, la encargada aseguró a Milenio que no estará verificando que los menores solo realicen actividades escolares.

“La contraseña del día la colocaré de 07:00 a 15:00 horas para que tengan la posibilidad de que hagan sus tareas, pero si en esa posibilidad quieren jugar un ratito que lo hagan, pues que lo usen; no voy a estar vigilándolos”, finalizó Adame.