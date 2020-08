‘Fox eyes’: La tendencia de belleza que los críticos tachan de racista

View this post on Instagram

Fox eyes, “olhos de raposa”, é o nome dado à tendência que levanta e alonga o olhar. O efeito, antes alcançado por meio de elaborada maquiagem, com delineado esfumado e estendido, deixa os olhos com a aparência de serem mais “puxados.” O olhar se destaca, valorizando a beleza. A novidade é que o fox eyes agora pode fazer parte do seu dia a dia da maneira mais natural possível: de cara lavada. As tops e irmãs Gigi (foto 1) e Bella Hadid (foto 2), as também irmãs Kendall (foto 3) e Kyllie Jenner são as mais famosas adeptas do procedimento. Confira na galeria seus antes e depois. . . . No Brasil, a atriz Flavia Pavanelli aderiu e ficou ainda mais linda. As maneiras menos invasivas de criar o fox eyes é por meio do nosso revolucionário Ultraformer III ou com botox. A aplicação de pontos por meio do ultrassom do Ultraformer é menos agressiva e eleva os músculos externos dos olhos, relaxando o local interior para dar mais suavidade no efeito. O resultado é visível pouco tempo após a primeira sessão. O uso da toxina botulínica também traz um resultado de sucesso. Com o botox, o fox eyes eleva a cauda da sobrancelha, provocando o efeito lifting, uma angulação na região do canto dos olhos. Agende sua consulta e vamos descobrir juntas a maneira mais rápida e segura de dar aquele up no olhar. . . . #erikamauler #dermatologia #saúde #beleza #foxeyes #ultraformer #botox #lifting