Líder republicano invitado a la Convención Demócrata

(POLÍTICA YA). – John Kasich, uno de los principales rivales de Donald Trump en 2016, será uno de los invitados especiales a la Convención Nacional Demócrata que se celebrará la próxima semana, y que declarará a Joe Biden como su candidato presidencial para las elecciones del 3 de noviembre.

Kasich se unirá a un estelar elenco de líderes demócratas que incluye a Michelle Obama, Bill y Hillary Clinton, Barack Obama y Bernie Sanders. La convención iba a ser celebrada en Milwaukee pero, debido al coronavirus, fue movida a un formato virtual.

Después de que perdió las elecciones primarias del Partido Republicano hace cuatro años, el exgobernador de Ohio, rehusó apoyar a Trump en 2016, pero no llegó a respaldar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Sin embargo, Kasich dijo que este año su conciencia impulsó su decisión de tomar un papel más activo contra la campaña de reelección de Trump.

“La razón por la que no apoyé a Trump la última vez es que temía que fuera un divisor y no un unificador… desafortunadamente, como lo he observado durante los últimos tres años y medio, él ha continuado haciendo eso y yo no no creo que al país le vaya bien cuando estamos divididos”, dijo Kasich el lunes a la cadena CNN.

CRONOGRAMA

Kasich será uno de los oradores durante la primera noche de la convención demócrata que tendrá como lema “Uniendo a América“.

El cronograma del evento refleja sobre todo el principal objetivo político de Biden: unir a las alas progresistas y del establishment del Partido Demócrata.

LUNES: MICHELLE OBAMA, BERNIE SANDERS, JOHN KASICH

El tema del lunes, “Nosotros, el Pueblo”, se centrará en “los estadounidenses se levantan para recuperar nuestro país” al resaltar lo que la campaña califica de las tres crisis de la nación: la pandemia, la economía en apuros y la injusticia racial.

Michelle Obama será la oradora principal del lunes, día en que los demócratas usarán para mostrar apoyo de los extremos opuestos del espectro político con discursos del senador progresista Sanders, y el exrepublicano Kasich.

MARTES: BILL CLINTON, JILL BIDEN, ALEXANDIRA OCASIO-CORTES

El tema “El liderazgo importa” del martes contará con propietarios de pequeñas empresas, trabajadores de atención médica de primera línea, líderes de justicia racial, veteranos, activistas y otros que, según la campaña de Biden, están “buscando liderazgo” fuera de la Casa Blanca.

En otra muestra de unidad del ala progresista del Partido Demócrata, la representante federal Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, será una de los oradores del martes, día en que también hablará el expresidente Clinton. Jill Biden, esposa de Joe Biden, será la oradora principal de la noche.

MIÉRCOLES: BARACK OBAMA, NANCY PELOSI, HILLARY CLINTON, ELIZABETH WARREN, Y NOMINADA A VICEPRESIDENTE

La convención también escuchará el discurso de la candidata a vicepresidente de Biden, una mujer que se espera que anuncie esta semana.

JUEVES: JOE BIDEN, KAMALA HARRIS, TAMMY DUCKWORTH, KEISHA LANCE BOTTOMS

Biden pronunciará su discurso de aceptación de la nominación demócrata el jueves, último día de la convención.