Mujer insulinodependiente latina desaparecida desde ayer

(NOTICIAS YA).- Una mujer latina se encuentra desaparecida desde ayer y podría correr grave peligro debido a su condición de salud, ya que es dependendiente de insulina. El Departamento de Policía de Winter Haven necesita la ayuda del público para localizarla.

Abigail Ortiz, de 59 años, fue vista por última vez ayer lunes 10 de agosto alrededor de las 2:30 p.m en el área de Lucerne Park Rd en Winter Haven.

La mujer salió a montar bicicleta, así le informó a un amigo, pero no le dijo hacia dónde se dirigiría. Según dicho amigo, Abigail no llevaba su insulina consigo y no la toma desde la mañana del lunes.

La última vez que se le vió, Abigail llevaba puesta una blusa color marrón, unos jeans azules y una cartera grande también de color marrón.

Si usted tiene cualquier información acerca de su paradero llame al 911 de inmediato.