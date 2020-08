Cómo reconocer los síntomas de COVID en niños, según pedíatras

(NOTICIAS YA).-A medida que varias escuelas y universidades de todo el país han comenzado las clases o están avanzando con planes para comenzar total o parcialmente presencial en las próximas semanas, los temores entre las familias van en aumento y surge la pregunta: ¿estarán a salvo nuestros hijos?

Después de todo, ya ha habido un aumento del 90% en la cantidad de casos de Covid-19 entre los niños de Estados Unidos en solo las últimas cuatro semanas, según los datos publicados esta semana por la AAP.

Citando a CNN, debido a que la mayoría de los niños se han refugiado en casa hasta hace poco, no es sorprendente que el número de casos en niños fuera bajo al comienzo de la pandemia: “A medida que vemos que los niños desarrollan más y más contactos, vemos que los números aumentan. Y están aumentando a un ritmo cada vez más rápido. Por eso me preocupan las escuelas.

“Es muy importante informarle al médico de inmediato si realmente no puede levantarlos, si se quedan dormidos todo el tiempo y simplemente están agotados, si no beben, no comen, las actividades de la vida diaria, “Dijo Cohen.

“No dudes en llamar al doctor”, insisten médicos. Niño se ahogó en la bañera después de sufrir una convulsión por COVID ¿Puede saber si su hijo está enfermo? Es una realidad especialmente aterradora para los padres que muchos niños pequeños son asintomáticos, lo que significa que no hay signos o síntomas de que sus hijos sean portadores del virus, añadió el medio de noticias. Otros tienen un caso extremadamente leve con pocos problemas. La única forma en que un padre puede sospechar una enfermedad asintomática es rastreando la exposición de su hijo a otras personas con Covid-19 y estar al tanto de lo que está sucediendo en la escuela a la que asiste el niño.

Otra preocupación para los padres es el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños (MIS-C), señaló la fuente.

Es una presentación poco común e inusual en los niños que puede aparecer unos días o semanas después de que un niño ha estado expuesto al Covid-19:

La primera pista de MIS-C es una fiebre persistente sin una causa clara, según la AAP. Si eso aparece en un niño que ha estado expuesto recientemente a alguien que pueda haber tenido Covid-19.

Otros signos que debe buscar incluyen dolor abdominal, diarrea, glándulas inflamadas, manos y pies enrojecidos o hinchados, labios rojos agrietados y ojos rosados ​​o rojos, lo que se denomina conjuntivitis. También puede haber respiración rápida u otros signos respiratorios, pero no son tan comunes.

Además de los síntomas comunes de fiebre, los síntomas gastrointestinales son más frecuentes en los niños con MIS-C, y entre el 80% y el 90% de los pacientes los experimentan,

La mayoría de los niños con MIS-C necesitarán ir al hospital, dicen los CDC, y algunos necesitarán atención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

En un comentario publicado el martes en la revista JAMA Pediatrics, un equipo de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford recomendó que las escuelas sigan un enfoque de prueba de tres puntas, que se lleva a cabo en colaboración con los hospitales locales:

Todos los estudiantes con síntomas deben ser evaluados.

Las escuelas deben realizar pruebas al azar para los estudiantes y el personal para identificar a los pacientes asintomáticos (importante especialmente para los niños).

Y a los estudiantes de hogares de alto riesgo se les debería ofrecer pruebas con más frecuencia.

“Como muchos distritos escolares enfrentan restricciones presupuestarias, las escuelas deben evaluar sus opciones e identificar medidas que sean particularmente importantes y factibles para sus comunidades”, escribieron los autores.