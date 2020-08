Familia pide ayuda tras la muerte de un familiar

(NOTICIAS YA).- Una familia se encuentra devastada tras haber perdido a su ser querido la tarde del domingo en un tiroteo en el que estuvieron involucrados dos oficiales del departamento de policía.

Bianca Parks, se encuentra inconsolable y exige respuestas tras el incidente que acabó con la vida de su esposo Ryan Hinojo de 26 años de edad.

“Él era muy buen muchacho al que siempre queríamos ayudar a todos, amigos a familia…..cuando me dijeron, me volví casi loca cuando me dijeron”, expresó Sparks.

Y agregó: “Me dijeron que por ahorita lo que saben que es que la policía había matado a Ryan”.

De acuerdo a autoridades de El Paso, fue poco antes de las 3 de la tarde que oficiales respondieron a una llamada de violencia familiar sobre la cuadra 12 mil de la calle autumn gate en el este de la ciudad.

Después de huir de la escena, hinojo fue localizado en el patio de una vivienda donde supuestamente abrió contra los policías.

“En esa yarda de atrás la persona disparó un arma a los oficiales quienes respondieron con las armas y fue un tiroteo. La persona falleció a causa de sus heridas”, señaló Adrián Cisneros, Vocero del Departamento de Policía de El Paso.

Sparks dice que desconoce a quién pertenece la vivienda donde se registró el incidente y que además no logra comprender cómo su esposo pudo perder la vida de tal manera.

“No quiero decir que la policía contando mentiras, pero si me sorprende mucho que dijeran que él fue el primero en disparar y que ellos tenían que hacer lo que le hicieron a él…desde que entró la llamada hasta que lo recogieron, yo quiero saber cada detalle yo quiero saber todo lo que pasó”, dijo Parks.

La familia ha creado una página GoFundme para los gastos que se avecinan, si usted gusta apoyarlos puede hacerlo bajo el nombre Ryan Shane Hinojo.

Informa Stephanie Córdova